  • BIST 4.462,07
  • Altın 1041.306
  • Dolar 18.5242
  • Euro 18.8023
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Dünyada ilk: Bebek doğmadan tedavi edildi

» »
Dünyada ilk kez ölümcül genetik bir hastalığı olan bebek, ana rahminde tedavi edildi.
Dünyada ilk: Bebek doğmadan tedavi edildi

Kanadalı tıp uzmanları, dünyada nadir görülen ve ölümcül olarak bilinen genetik hastalığı olan bir bebeği, ana rahminde tedavi etti.

Dünya tıp literatürüne geçen tedavi, “New England Journal of Medicine” isimli bilimsel tıp dergisinin son sayısında da yayımlandı. Kanada'nın başkenti Ottawa'daki Doğu Ontario Çocuk Hastanesi ve Ottawa Hastanesi’ndeki doktorlardan oluşan bir ekip, Sobia Bashir isimli annenin bebeğine, 2021 yılındaki doğum öncesi testlerde Pompe hastalığı teşhisi koydu.
Daha önce aynı genetik hastalık sebebiyle iki çocuğunu kaybeden Zahir ve Sobia Bashir çifti, bugün 16 aylık olan Ayla isimli bebekleri için doktorların anne karnında deneysel tedavi teklifini kabul etti.

Doktorlar, Pompe hastalarında eksik olan bir enzimi vermek için Ayla’nın annesine hamileliğinin 24. ve 37. haftaları arasında altı infüzyon verdi. Bebekte eksik olan enzim, ultrason tarafından yönlendirilen iğneler kullanılarak fetal göbek kordonu damarına enjekte edildi.

Ottawa Hastanesindeki doğum öncesi enzim replasman tedavisinden sonra Ayla, 22 Haziran 2021’de dünyaya geldi. Ayla'da yapılan testler, kalp ve kas gelişiminin normal olduğunu gösterdi.

Ayla bebek üzerinde gerçekleşen tedavi, dünya tıp literatürüne, “bir genetik hastalık için anne karnında tedavi edilen ilk bebek” olarak geçerken, vaka aynı zamanda “dünyanın ilk rahim içi tedavisi” olarak da tescillendi.

Dünyada 100 bin bebekte bir görülen Pompe hastalığı, bebeklerde genellikle kalp büyümesi ve kas güçsüzlüğüne neden olarak ölümlere yol açıyor. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beta enfeksiyonu tehlikeli mi?09 Kasım 2022 Çarşamba 17:50
  • Uzmanlar uyardı: Vitamin terapileri faydadan çok zarar getiriyor09 Kasım 2022 Çarşamba 15:26
  • Kovid-19'la ilgili yeni araştırma: Erkeklerde ölüm oranları, en az yüzde 50 daha yüksek08 Kasım 2022 Salı 22:11
  • Doğurmanın kemik yapısını kalıcı olarak değiştirdiği ortaya çıktı08 Kasım 2022 Salı 21:28
  • DSÖ açıkladı: Sıcak hava 15 bin can aldı08 Kasım 2022 Salı 13:27
  • Glütensiz beslenme herkes için uygun mu?08 Kasım 2022 Salı 11:56
  • Hem fiziksel hem ruhsal sorunlara yol açıyor!08 Kasım 2022 Salı 11:08
  • Grip bu yıl çok güçlü07 Kasım 2022 Pazartesi 22:31
  • Bilimsel araştırma: Düzenli egzersiz depresyon riskini düşürüyor07 Kasım 2022 Pazartesi 20:28
  • İlk kez bir insana laboratuvarda üretilen kan nakledildi07 Kasım 2022 Pazartesi 16:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti