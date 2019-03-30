Dünyada ilk: HIV taşıyıcısı kişiden böbrek nakli

Dünyada ilk kez AIDS hastalığına yol açan HIV virüsünü taşıyan bir hastanın böbreği yine kendisi gibi HIV taşıyıcısı başka bir hastaya nakledildi.

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi'nde gerçekleşen ameliyatta, 35 yaşındaki Nina Martinez, böbreğini kendisi gibi HIV taşıyıcısı bir hastaya nakledildi. Martinez'in de adı açıklanmayan alıcının da durumunun iyi olduğu duyuruldu.

Doktor Dorry Segev, "Dünyada ilk kez HIV taşıyıcısı birinin böbreğini bağışlamasına izin veriliyor" dedi.

HIV virüsünün, donörde ciddi böbrek sorunlarına yol açacağı düşünülüyordu. Ancak uzmanlar HIV tedavisinde kullanılan yeni nesil anti-retrovirüs ilaçlar sayesinde bağış yapan kişinin böbreği daha az zarar gördüğünden böyle bir naklin mümkün olduğunu açıklıyor.

​DİZİYİ İZLEDİ, KARARINI VERDİ

Nina Martinez, ünlü dizi ‘Grey's Anatomy'nin bir bölümünü izledikten sonra böbreğini bağışlamaya karar verdiğini söyledi. Tıp tarihindeki bir ilkin parçası olmaktan mutlu olduğunu belirten Martinez, "Beklediklerinin ben olduğumu biliyordum. Size nasıl olduğunu gösterdim ve beni takip edecek kişiyi görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

'LONDRALI HASTA' VİRÜS BELİRTİSİ GÖSTERMİYOR

HIV tedavisindeki bu önemli atılım geçen ay yaşanan dikkate değer bir başarının ardından geldi.

İngilltere'de adı açıklanmayan ve ‘Londralı hasta' olarak adlandırılan bir kişinin, çok nadir bir genetik mutasyon sayesinde HIV'e karşı bağışıklığı bulunan bir bağışçıdan kemik iliği nakli yapılması sayesinde tedavi olduğu belirtilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2017 verilerine göre, dünya çapında yaklaşık 37 milyon kişi HIV/AIDS ile yaşıyor. Örgüt, HIV'i ‘dünyanın en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri' olarak görüyor.