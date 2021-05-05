Dünya'da ilk: Kanada'dan 12-15 yaş arası çocuklar için Kovid-19 aşısına onay

Kanada federal sağlık kurumu, BioNTech/Pfizer tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının 12 ila 15 yaş arası çocuklara uygulanmasının onayladı.

Kanada Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan Health Canada'nın Tıp Danışmanı Dr. Supriya Sharma, kararın çocukların normal hayata dönmesine yardımcı olacağını söyledi. Sharma, aşının söz konusu yaş grubunda güvenli ve etkili olduğuna dair kanıtların olduğunu belirtti.

Pfizer Kanada'nın aşı programı başkanı Fabien Paquette, "Bugünkü yetkimizin genişletilmesi, Kanada hükümetinin aşılama programını genişletmesine ve ergenleri gelecek okul yılı başlamadan önce korumaya başlamasına yardımcı olma yolunda önemli bir adımı temsil ediyor" dedi.

Dün, AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, Kovid-19'a karşı geliştirilen Pfizer-BioNTech aşısının 12-15 yaş grubunda kullanılmasının onayı için değerlendirmeye başladığını duyurmuştu.

BioNTech’in CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin ise Almanya’da yayın yapan Der Spiegel’e yaptığı açıklamada, Mart ayı sonunda yayınlanan denemelerinde, Kovid-19 aşısının çocukların güçlü antikor yanıtları ürettiğini söylemişti.

Şahin ayrıca, "5-12 yaş arası çocuklar için denenen Kovid-19 aşısının Temmuz ayında ilk sonuçlar gelecek. Eylül ayında da altı aylığa kadar olan bebekler ile ilgili denemelerin sonucunu bekliyoruz" demişti.

Geçtiğimiz haftalarda ABD'de 12-15 yaş arası çocuklar üzerinde yapılan çalışmaya 2 bin 200'den fazla denek katılmış, aşılanmış çocukların hiçbirinde Kovid-19 vakası görülmediği belirtilmişti.

16 yaş ve üzerindeki kişilerde kullanılabiliyor

Aşı şu anda 16 yaş ve üzerindeki kişilerde kullanılabiliyor. Kovid-19 hastalığının önlenmesinde kullanılan aşı, 'mRNA' adı verilen bir molekül içeriyor. Bu molekülde, hastalığa neden olan Sars-CoV-2 virüsünde doğal olarak bulunan 'spike' proteini üretilmesine yönelik 'talimat' bulunuyor. Aşı, böylece vücudu hastalığa karşı savunmak üzere hazırlıyor.

Pfizer-BioNTech aşısı Aralık 2020'de AB'den onay almış, yıl başında aşının kullanımı başlamıştı.