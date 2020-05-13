Dünyada ilk kez aktif bir sporcu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Japonya'da sumo güreşçisi Shobushi Kanji Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Japonya Sumo Birliği tarafından yapılan açıklama ile hayatı kaybettiği duyurulan Kanji, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk aktif sporcu oldu.
Japonya'da sumo güreşçisi Shobushi Kanji Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Japonya Sumo Birliği tarafından yapılan açıklama ile hayatı kaybettiği duyurulan Kanji, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk aktif sporcu oldu.
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