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Dünyada ilk kez aktif bir sporcu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

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Dünyada ilk kez aktif bir sporcu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Dünyada ilk kez aktif bir sporcu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Japonya'da sumo güreşçisi Shobushi Kanji Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Japonya Sumo Birliği tarafından yapılan açıklama ile hayatı kaybettiği duyurulan Kanji, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk aktif sporcu oldu.

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