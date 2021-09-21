  • BIST 1.385,610
  • Altın 492,59
  • Dolar 8,6350
  • Euro 10,1200
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Dünyada ilk: 'Varyant geçirmez' Covid aşısı denemeleri başladı

» »
Dünyada ilk: 'Varyant geçirmez' Covid aşısı denemeleri başladı
Dünyada ilk: 'Varyant geçirmez' Covid aşısı denemeleri başladı

Corona virüsün ortaya çıkan yeni varyantları ile mücadele üzerine ABD’li ilaç şirketi Gritstone, Manchester Üniversitesi ve NHS Foundation Trust (İngiltere Ulusal Sağlık Servisi Vakfı) işbirliği ile mRNA teknolojisine sahip yeni bir aşı geliştirildi. ‘Varyant geçirmez’ olarak adlandırılan corona virüs aşının ilk faz denemeleri başlarken, sonuçların 2022 yılının bahar aylarında açıklanacağı bildirildi.

Corona virüs ile mücadele kapsamına aşı uygulama çalışmaları devam ederken, ortaya çıkan yeni varyantlar sonrasında halihazırda uygulanan corona virüs aşılarının varyantlar üzerindeki etkinliği üzerine çalışmalar sürüyor.

İngiltere’de ise corona virüsün uğradığı mutasyonlarla mücadele için dünyada ilk kez ‘varyant geçirmez’ olarak adlandırılan yeni bir aşı geliştirildi.

ABD’li ilaç şirketi Gritstone, Manchester Üniversitesi ve NHS Foundation Trust (İngiltere Ulusal Sağlık Servisi Vakfı) ile işbirliği içinde geliştirilen aşının ilk faz çalışmaları geçtiğimiz gün başladı.

63 yaşındaki Andrew Clarke e 64 yaşındaki eşi Helen Clarke üzerinde ilk kez denenen mRNA aşısının başarılı olması durumunda corona virüsün yeni varyantları üzerinde kullanıma sunulacağı açıklanırken, sonuçların 2022 yılının bahar aylarında açıklanacağı bildirildi.

Mevcut aşıların çoğunun virüsün insan hücrelerine tutunmak için kullandığı, virüsün dışındaki küçük kanca olan Covid-19 başak proteinini hedef aldığı aktarılan çalışmada, varyantların başak proteinin aşıları daha az etkili hale getirebilecek mutasyonlarına sahip olduğu aktarıldı.

GRT-R910 olarak adlandırılan yeni aşının virüsün başak proteininin yanı sıra T hücresi tepkisini de azaltmak üzere tasarlanmış viral protein içerdiği vurgulandı.

‘Varyant geçirmez’ aşı ile ilgili konuşan Manchester Üniversitesi'nden araştırmanın baş araştırmacısı Profesör Andrew Ustianowski, "Artık birinci nesil aşılara karşı bağışıklık tepkisinin, özellikle yaşlı insanlarda zayıflayabileceğini biliyoruz” derken “Yeni ortaya çıkan varyantların yaygınlığı ile birleştiğinde, Covid-19'u uzak tutmak için sürekli tetikte olmaya açık bir şekilde ihtiyaç var” diye konuştu.

Ustianowski, “Güçlendirici aşı olarak uygulanması planlanan GRT-R910’un, özellikle hastaneye yatış ve ölüm riski altında olan hassas yaşlı nüfusun korunmasında kritik olabilecek güçlü, dayanıklı ve geniş bağışıklık tepkileri ortaya çıkaracağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fazla vitamin kullanımı kansere bile neden olabilir!21 Eylül 2021 Salı 20:45
  • Covid-19 Zeka Geriliğine Neden Oluyor mu?21 Eylül 2021 Salı 20:37
  • Grip ve Nezle Görülme Oranı Arttı! Uzmanlar Uyarıyor! Kimler Grip Aşısı Olmalı?21 Eylül 2021 Salı 20:30
  • DSÖ Sözcüsü Margaret Harris'ten aşı karşıtlarına tepki21 Eylül 2021 Salı 20:23
  • Uğur Şahin ve Özlem Türeci Almanya'nın en prestijli bilim ödülüne layık görüldü21 Eylül 2021 Salı 20:15
  • Evde günde 30 dakika çalışarak karın kası nasıl yapılır?21 Eylül 2021 Salı 20:08
  • Pandemi Uykumuzu da Kaçırıyor!21 Eylül 2021 Salı 20:00
  • İngiltere'de Covid-19 aşıları 112 binden fazla ölümü önledi21 Eylül 2021 Salı 19:52
  • Topa Kafa Atmak Fıtığa Neden Olur Mu ?21 Eylül 2021 Salı 19:45
  • Corona virüsünde ölüm sayısı İspanyol gribini geçti21 Eylül 2021 Salı 13:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti