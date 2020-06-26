  • BIST 114.633
  • Altın 387,389
  • Dolar 6,8501
  • Euro 7,6751
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Dünyada kaydedilen en uzun yıldırımın 709 kilometre olduğu açıklandı

» »
Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), dünyada şimdiye kadar kaydedilen en uzun yıldırımın 709 kilometre olduğunu duyurdu.
Dünyada kaydedilen en uzun yıldırımın 709 kilometre olduğu açıklandı

DMÖ, yaptığı açıklamada yeni uydu yıldırım görüntüleme teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen ölçümlere göre dünyanın en uzun yıldırımının 31 Ekim 2018'de Brezilya'da kaydedildiğini bildirerek, bunun yatay olarak 709 kilometre ölçüldüğünü belirtti.

DMÖ uzman komitesinden baş raportör Randall Cerveny, "Yeni ölçümlemeler yıldırımlarda yeni rekorları ortaya çıkardı. Yıldırım kayıt teknolojisi geliştikçe daha büyük rakamları yakalayacağımızı düşünüyorum" ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Salgın döneminde elde kalan Guinness marka biraları Noel ağaçlarına gübre olacak25 Haziran 2020 Perşembe 17:33
  • Tesla İngiltere’de sanal elektrik santralleri kuracak25 Haziran 2020 Perşembe 17:18
  • Küresel salgın yeni zorluklar yaratmış olabilir25 Haziran 2020 Perşembe 10:05
  • Babutsa mucizesi24 Haziran 2020 Çarşamba 21:15
  • 10 bira içip uyuyan adamın idrar kesesi patladı24 Haziran 2020 Çarşamba 18:30
  • Mars'ta helikopter uçuracaklar24 Haziran 2020 Çarşamba 17:58
  • Ailesinin, klimayı açmak amacıyla solunum cihazını fişten çektiği hasta hayatını kaybetti24 Haziran 2020 Çarşamba 17:42
  • Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerde koronavirüs tespit edildi24 Haziran 2020 Çarşamba 17:28
  • Bihter Ziyagil ölümünün 10. yılında da unutulmadı24 Haziran 2020 Çarşamba 17:16
  • Covid-19’un ayırdığı yaşlı çift 102 gün sonra kavuştu24 Haziran 2020 Çarşamba 16:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti