Dünyada kızamık salgını uyarısında bulunan ülkeler arasına ABD'den sonra Filipinler de katıldı. Filipinler Sağlık Bakanlığı'ndan 7 Şubat'ta yapılan açıklamada, 2018'e kıyasla ülkede kızamık vakalarında yüzde 74 artış kaydedildiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, bu bulaşıcı hastalık nedeniyle 2017'de 111 bin kişi hayatını kaybetti.

Bu salgına, aşılarla ilgili yalan ve sahte haberlerin yayılması ve çöken sağlık sistemlerinin yol açtığı belirtiliyor. 2016-17 yıllarında dünya çapında kızamık vakalarında yüzde 30 artış kaydedildi.

DSÖ, "Bir ülkede meydana gelmiş olan birkaç vaka, aşı koruması olmadan kısa sürede on binleri, hatta yüz binleri bulabilir" diyor.

En yüksek artışlar Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Doğu Akdeniz'de oldu. Aşı karşıtı hareketin başını ABD çekiyor.