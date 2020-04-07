Dünyada korona virüsünden ölenlerin sayısı ise 73 bini geçti

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarak sürüyor.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 73 bin 831 kişi hayatını kaybetti.

ABD’de yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10 bini aştı.

İtalya’da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 523’e, Fransa’da 8 bin 911’e,

İngiltere’de 5 bin 373, İspanya’da ise 13 bin 169’a yükseldi.

Dünya genelinde toplam vaka sayısı ise 1 milyon 329 bin 307’ye ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 356 bin 414 ile ABD olurken, onu 135 bin 32 vakayla İspanya, 132 bin 547 vakayla İtalya ve 101 bin 89 vakayla Almanya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin’de ise 81 bin 708 vaka kayda geçti.

Rusya’da ise 954 kişide daha virüse rastlanmasıyla birlikte vaka sayısı 6 bin 343’e çıktı, vakaların da 30’nun çocuk olduğu belirtildi.

Dünyada 277 bin 390 kişi de Covid-19’u yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin’de görüldü. Ülkede 77 bin 78 kişi sağlığına kavuştu. Çin’den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla İspanya, Almanya, İran, İtalya, ABD ve Fransa oldu.