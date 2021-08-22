Dünyada Koronavirüs Salgınında Son 24 Saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 4 milyar 910 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 211 milyon 869 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 433 bine, iyileşenlerin sayısı 189 milyon 615 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD’de 38 milyon 402 bini, Hindistan’da 32 milyon 423 bini, Brezilya’da 20 milyon 528 bini ve Rusya’da 6 milyon 726 bini geçti.

Hindistan’ın, yerli üretilen “dünyanın ilk DNA bazlı” Kovid-19 aşısına acil kullanım izni verdiği bildirildi.

Fransa’da salgınla mücadele kapsamında hükümetin getirdiği kısıtlamalar ve aşı zorunluluğu ülke genelinde bir kez daha protesto edildi.

Nüfusunun üçte ikisini aşılayan Belçika, başkent Brüksel dışındaki bölgelerde restoran ve kafeler için geçerli tüm salgın tedbirlerini kaldırma kararı aldı.

Japonya’da yerel yöneticiler, artış eğilimi gösteren vaka sayılarına karşı merkezi hükümete “kapanma uygulaması” çağrısı yaptı.

Malezya Savunma Bakanlığı, iki doz aşı yaptıranlar için 10 kilometre ötesine seyahat yasağını kaldırdı.

Avustralya’daki salgın nedeniyle uygulanan yasaklara tepki gösteren binlerce kişi, ülke genelinde protesto gösterileri düzenledi.

Vietnam’ın Ho Chi Minh kentinde artan vakalar nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, evlere gıda ve yardım sağlanması için asker görevlendirileceği bildirildi.

Karayıp ülkesi Küba, kendi geliştirdiği “Soberana 02” ve “Soberana Plus” isimli Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Kansas City Şubesi, her yıl düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nun salgın nedeniyle planlananın aksine sanal olarak yapılacağını duyurdu.