Dünyada koronavirüs vakaları çoğalıyor, önlemler artırılıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı hızla yükseliyor. Ülkeler de aldıkları önlemlere her geçen gün yenilerini ekliyor.

Myanmar’da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın Facebook sayfasından yapılan açıklamada, biri Yangon şehrinde ve diğeri Chin eyaletinde olmak üzere 2 erkek hastada Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Yangon’daki hastanın, kısa süre önce İngiltere’den döndüğü ve cumartesi günü hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki bir erkek olduğu kaydedilen açıklamada, Chin eyaletindeki hastanın da yakın zamanda ABD’den döndüğü ve pazartesi hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki bir erkek olduğu aktarıldı.

Myanmar’da alınan koronavirüs önlemleri

Myanmar hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm yabancı ziyaretçiler için kapıda ve elektronik vize işlemlerini nisan sonuna kadar askıya almış ve nisanda düzenlenmesi planlanan geleneksel Thingyan su festivalini ise iptal etmişti.

Katar, Fas ve Ürdün’de koronavirüs vakaları arttı

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 7 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 501’e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, virüse yakalanan 4 kişinin daha iyileşmesiyle bu sayısının da 37’ye ulaştığı aktarıldı.

Fas

Fas resmi ajansı MAP’ın haberine göre, Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, ülkede 9 kişide daha virüs tespit edildiğini, vaka sayısının 143’e çıktığını ifade etti.

Elyubi, ayrıca 2 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 5’e ulaştığını kaydetti.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir düzenlediği basın toplantısında, ülkede 15 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 128’e yükseldiğini söyledi.

Cabir, yeni vakalar arasında biri 2 aylık bebek, diğeri 4 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu aktardı.

Irak Cumhurbaşkanı’ndan ‘sokağa çıkma yasağına uyulmazsa kriz derinleşebilir’ uyarısı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, koronavirüs tespit edilen kişi sayısındaki artışa dikkati çekti.

Ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına uyulmasını isteyen Salih, aksi takdirde virüs krizinin derinleşebileceği uyarısında bulundu.

Siyasi gruplara “siyasi kargaşa ortamından çıkılması için dayanışma” çağrısı

Irak’ta bir türlü yeni hükümetin kurulamamsı nedeniyle aylardır devam eden krize de değinen Salih, şunları kaydetti:

“Ülkede şu an tam anlamıyla bütün yetkilere sahip bir hükümetin bulunmayışı siyasi istikrarsızlığa neden oluyor. Son aylarda artan siyasi kargaşa ortamından çıkılması için tüm siyasi parti ve gruplara dayanışma çağrısı yapıyorum. Bu, tehlikeli bir durum ve herkes sorumluluğunu yerine getirmeli.”

Irak’ta Kovid-19 23 can aldı

Irak’ta şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 266 olarak açıklanmıştı.

Irak yönetimi dün yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının 29 Mart’a kadar uzatıldığını duyurmuştu.

Senegal ve Güney Afrika’da sokağa çıkma yasağı

Batı Afrika ülkeleri Senegal ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Ulusal Güvenlik Konseyi ile düzenlediği 9 saatlik toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kovid-19’un yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında ülke genelinde acil durum edildiğini belirtti.

Sall, acil durum kapsamında 3 ay süresince hareket serbestisinin kısıtlanacağını, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını, kamusal alanların kapatıldığını, akşam 20.00’den sabah 06.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı başladığını, kentler arası ulaşımın kısıtlandığını, gerekirse yasaklanacağını kaydetti.

Senegal’den Kovid-19 için 10,7 milyar liralık fon

Krizin ülke ekonomisine vereceği zarardan endişeli olduğunu ifade eden Sall, oluşturulan Kovid-19’la Mücadele ve Dayanışma Fonu’na (FORCE COVID-19) bin milyar CFA frangı (10,7 milyar TL) aktarılacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Sall, “Hükumet, ülke genelinde fiyatların yükselmesine karşı önlem alacak. Herkesten, özel sektörler ve müttefiklerimizden FORCE COVID-19’u desteklemelerini istiyorum.” dedi.

Hastalığı taşıyan virüsün kendi kendine hareket etmediğini, insanlar aracılığıyla yayıldığını kaydeden Sall, “Herkesi sorumlu davranmaya çağırıyorum. Seyahatlerinizi sınırlandırın, hiçbir şekilde toplanmayın. Virüse hayat şansı tanımayın.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Senegal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde Kovid-19 semptomu gösteren 60 kişiden 12’sinin test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla ülkedeki vaka sayısının 79’a yükseldiği belirtilmişti.

Güney Afrika’da 3 haftalık sokağa çıkma yasağı

Güney Afrika Cumhriyeti’nde de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusal televizyonda ülkede artan Kovid-19’un önlemesi için 3 hafta süre genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Ramaphosa, ülkede marketler, eczaneler, bankalar ve akaryakıt istasyonlarının açık olacağını kaydederek, Johannesburg’teki Menkul Kıymetleri Borsası ve diğer temel hizmetlerin çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Daha önce iş saatlerini azaltıldığı, toplu etkinliklerin yasaklandığı Güney Afrika’da şimdiye kadar 402 kişide Kovid-19 görüldü.

Cezayir’de Kovid-19 önlemleri artırıldı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un başkanlık ettiği ve Kovid-19’a yönelik kararların alındığı Yüksek Güvenlik Konseyi toplantısının akabinde Cumhurbaşkanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Buleyde kentinin 10 gün boyunca karantinaya alınması, bu sürenin gerekirse uzatılması ve kente giriş çıkışların yasaklanması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, başkent Cezayir’de 19.00 ila 07.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine ve virüsün görüldüğü tüm kentlerde de bu uygulamaya geçilmesine karar verildi.

Alınan kararlar arasında, belirli sayıdaki kişilerin katıldığı toplantıların yasaklanması, taksilerin çalışmalarına ara verilmesi, eczane ve gıda malzemeleri satanlar haricindeki dükkanların kapatılması da yer aldı.

Cezayir’de Kovid-19 vaka sayısı 230, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 17 olarak açıklanmıştı. Ölümlerin yarısının Buleyde kentinde olduğu ifade ediliyor.

Ürdün Kralı’ndan halka “sokağa çıkma yasağına uymaları” çağrısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, asker üniformasıyla televizyondan yaptığı konuşmasında, “Bu günlerde ülkemiz, diğer ülkeler gibi istisnai ve zor bir durumdan geçiyor. Bu durumda, bazı uygulamaların hayata geçirilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve istisnai bir iş birliği gerekiyor.” dedi.

Herkesi sorumlu davranmaya çağıran Ürdün Kralı, “Sokağa çıkmamanızı ve resmi makamların talimatlarına uymanızı istiyorum. Böylece sevgili ülkemizin korunması noktasındaki sorumluluğumuzu da yerine getirelim.” diye konuştu.

Ülkede bugün 15 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği böylece toplam vaka sayısının 128’e yükseldiği açıklanmıştı.

Ürdün’de koronavirüsle mücadele kapsamında cumartesi günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.