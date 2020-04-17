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Dünyada Koronavirüsten Ölenlerin Sayısı 146 Bini Geçti

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Dünyada Koronavirüsten Ölenlerin Sayısı 146 Bini Geçti
Dünyada Koronavirüsten Ölenlerin Sayısı 146 Bini Geçti

Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 146 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam 146 bin 898 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 184 bin 704'e ulaştı.

Dünyada koronavirüse yakalanan 553 bin 227 kişi ise iyileşti.

En fazla can kaybı, vaka sayısında da başı çeken Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) oldu.  ABD’de toplam 34 bin 641 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, tüm dünyadaki ölümlerin neredeyse dörtte birine denk geliyor.

Can kaybında ABD’yi, 22 bin 170 kişi ile İtalya izliyor. İspanya’da 19 bin 315, Fransa’da 17 bin 920, İngiltere’de ise 13 bin 729 kişi yaşamını yitirmiş durumda.

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