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Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 35 bini aştı

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Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 35 bini aştı
Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 35 bini aştı

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 35 bini aştı.

Toplam vaka sayısı ise 745 bin 308'e ulaştı.

157 bine yakın Covid-19 hastasının ise iyileştiği bildirildi.

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