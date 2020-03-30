ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 35 bini aştı.
Toplam vaka sayısı ise 745 bin 308'e ulaştı.
157 bine yakın Covid-19 hastasının ise iyileştiği bildirildi.
ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 35 bini aştı.
Toplam vaka sayısı ise 745 bin 308'e ulaştı.
157 bine yakın Covid-19 hastasının ise iyileştiği bildirildi.
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