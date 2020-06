Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 692, Meksika'da 473, Hindistan'da 423 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 692 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 58 bin 314'e, vaka sayısı da 24 bin 52 artarak 1 milyon 368 bin 195'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 275 bin 145 vaka ve 14 bin 398 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 9 bin 848 kişinin ölümüne neden olan virüs, 111 bin 883 kişide görüldü.

Ülkede 757 bin 462 kişinin de virüsten iyileştiği kaydedildi.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

MEKSİKA'DA KOVİD-19 VAKA SAYISI 220 BİN 657'YE ÇIKTI

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 473 artarak 27 bin 121'e ulaştı.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 805 artışla 220 bin 657'ye çıktı.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

HİNDİSTAN'DA KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 16 BİN 898'E ÇIKTI

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 423 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 16 bin 898'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 19 bin 212 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 567 bin 530'a çıktı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 334 bin 972 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

NİJERYA'DA KOVİD-19 VAKA SAYISI 25 BİNİ AŞTI

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 25 bini geçti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 132 bin 304 Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 566 artarak 25 bin 133'e çıktığı belirtildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 573'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 9 bin 402 olduğu aktarıldı.

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayıları artmasına rağmen, tedbirler hafifletildi.

Lagos 10 bin 310, başkent Abuja 1818, Oyo 1372, Kano 1211, Rivers 1056 ve Edo 986 vakayla ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 395 bini aştı, virüs nedeniyle de yaşamını yitirenlerin sayısı ise 10 bine yaklaştı.

ARJANTİN'DE SON 24 SAATTE KOVİD-19 NEDENİYLE 48 KİŞİ ÖLDÜ

Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 48 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 48 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1116'ya çıktı. Bu, salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek ölü sayısı olarak kayda geçti.

Ülkedeki vaka sayısı da 2 bin 335 artarak 62 bin 268'e yükseldi.

Nüfusun yoğun olduğu başkent Buenos Aires Özerk Şehri 26 bin 359 vaka, 496 ölüm, Buenos Aires eyaleti de 30 bin 265 vaka, 564 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Ülkedeki yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının yüzde 50,6, salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve Buenos Aires eyaletine bağlı 40 ilçeyi kapsayan Buenos Aires Metropol Bölgesi'nde (AMBA) ise yüzde 55,9 olduğu belirtildi.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, geçen hafta, 1 ila 17 Temmuz tarihleri arasında AMBA'da sıkılaştırılmış karantina uygulanacağını duyurmuştu.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de 20 Mart'ta ilan edilen ve özel izin verilenler hariç, halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, virüsün toplum içinde yayılmadığı yerlerde kaldırılmış ve bu bölgelerde hijyen kuralları, belirli kısıtlamalar ile sosyal mesafenin uygulanacağı açıklanmıştı.

ARAP ÜLKELERİNDE KOVİD-19 KAYNAKLI CAN KAYBI VE VAKA SAYILARI ARTTI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'de 1'er kişi yaşamını yitirdi, Filistin'de vaka sayısı arttı.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 449 kişinin enfekte olduğu ve 665 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 314'e, vakaların 48 bin 246'ya, sağlığına kavuşanların 37 bin 76'ya yükseldiği aktarıldı.

BAHREYN

Bahreyn Sağlık Bakanlığı ise yazılı açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha öldüğünü ve 534 yeni vaka görüldüğünü kaydetti.

Toplam can kaybının 84, vakaların ise 26 bin 239'a çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 20 bin 928'e ulaştığı bildirildi.

FİLİSTİN

Filistin Sağlık Bakanlığı, 98 kişinin enfekte olmasıyla Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'teki toplam vaka sayısının 2 bin 443'e ulaştığını duyurdu.

Bakanlık daha önce, Kovid-19 kaynaklı can kaybını 8 olarak açıklamıştı.

MISIR'DA KOVİD-19 NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 2 BİN 872'YE YÜKSELDİ

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 83 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 83 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 872'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 1566 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 66 bin 754'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, toplam iyileşen sayısını 17 bin 951 olarak açıkladı.