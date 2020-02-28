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Dünyada Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 83 Bini Geçti

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Dünyada Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 83 Bini Geçti
Dünyada Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 83 Bini Geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 83 bini geçti.

Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 856 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 788, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 26, İtalya'da 15, Güney Kore'de 13, Japonya'da 8, Fransa'da 2, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 78 bin 824, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 92 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 32 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 83 bini geçti. Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Güney Kore 2 bin 22, Japonya 918, İtalya 650, İran 254, Singapur 96, ABD 60, Kuveyt 43, Tayland 40, Fransa 38, Bahreyn 33, Avustralya 23, Malezya 23, Almanya 21, Birleşik Arap Emirlikleri 19,  İspanya 17, Vietnam 16, İngiltere 15, Kanada 14, İsveç 7, Irak 6, Umman 6, Rusya 5, İsviçre 5, Hindistan 3, Filipinler 3, Hırvatistan 3, Yunanistan 3, İsrail 3, Lübnan 3, Avusturya 2, Pakistan 2,  Finlandiya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, Mısır 1, Afganistan 1, Brezilya 1, Gürcistan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Hollanda 1, Romanya 1, Norveç 1, Danimarka 1, Yeni Zelanda 1."

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