Dünyada Kovid-19 Vaka Sayısı 4 Milyon 430 Bini Aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 430 bini geçti.

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 430 bin 123'e çıktı.

Yeni tip koronavirüs vakaları en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 422 bin 164 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla İspanya (271 bin 95), Rusya (242 bin 271), İngiltere (229 bin 705), İtalya (222 bin 104), Brezilya (180 bin 737), Fransa (178 bin 60) ve Almanya (173 bin 824) oldu.

Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısıysa 300 bine yaklaşmış durumda.