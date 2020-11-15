Dünyada Kovid-19 Vaka Sayısı 54 Milyonu Geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 54 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 54 milyon 329 bin 104 oldu.

ABD, 11 milyon 226 bin 218 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 8 milyon 814 bin 902 ile Hindistan, 5 milyon 848 bin 959 ile Brezilya, 1 milyon 954 bin 599 ile Fransa, 1 milyon 903 bin 253 ile Rusya, 1 milyon 492 bin 608 ile İspanya, 1 milyon 344 bin 356 ile İngiltere, 1 milyon 304 bin 846 ile Arjantin, 1 milyon 191 bin 4 ile Kolombiya ve 1 milyon 144 bin 552 ile İtalya izledi.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 318 bin 286 kişi yaşamını yitirdi, 37 milyon 871 bin 375 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.