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Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 65 milyonu geçti

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Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 65 milyonu geçti
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 65 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 65 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 65 milyon 12 bin 13’e yükseldi.

ABD 14 milyon 314 bin 265 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 9 milyon 538 bin 757 ile Hindistan, 6 milyon 436 bin 650 ile Brezilya, 2 milyon 375 bin 546 ile Rusya, 2 milyon 244 bin 635 ile Fransa, 1 milyon 682 bin 533 ile İspanya, 1 milyon 659 bin 256 ile İngiltere, 1 milyon 641 bin 610 ile İtalya, 1 milyon 440 bin 103 ile Arjantin, 1 milyon 334 bin 89 ile Kolombiya ve 1 milyon 133 bin 613 ile Meksika izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 502 bin 610 kişi yaşamını yitirdi, 45 milyon 98 bin 162 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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