Dünyada sadece son beş günde 1 milyondan fazla Covid-19 vakası tespit edildi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 13 milyonu geçti. Avrupa'da Covid-19 salgını yavaşlasa da, başta Amerika ve Asya kıtaları olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde açıklanan vaka sayıları giderek artıyor.
Sadece 8 ile 13 Temmuz tarihleri arasında dünyadaki toplam vaka sayısı 1 milyon 61 binin üzerindeydi.
ABD, Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Bügüne kadar en fazla vakanın görüldüğü ülke 3 milyon 480 bin ile ABD oldu.
Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 888 bin vakayla Brezilya, 911 bin vakayla Hindistan ve 740 bin vakayla Rusya izliyor.
Türkiye'de Covid-19 salgınında son durum
Türkiye'de ise, son 24 saatte 1008 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 001, can kaybı 5 bin 382 oldu. Toplam 46 bin 492 kişiye ise Covid-19 testi yapıldı.
13 Temmuz itibarıyla 1156 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 195 bin 671'i buldu.
DSÖ'den uyarı: Covid-19 salgını gittikçe kötüleşecek
Pazartesi günü, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 vakalarında dünyanın birçok ülkesinde tehlikeli tırmanış olduğunu belirterek, "Gerçekçi olmak gerekiyorsa çok fazla ülke yanlış istikamete gidiyor. Virüs halkın bir numaralı düşmanı olmaya devam ediyor" uyarısında bulunmuştu.
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