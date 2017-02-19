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Dünyada şiddet olayları sürüyor

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Dünyada şiddet olayları sürüyor
Yemen'den Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran'a roket atılması sonucu bir Yemen vatandaşının yaralandığı bildirildi.

Necran kenti Sivil Savunma müdürlüğü sözcü yardımcısı Yüzbaşı Abdullah Said Al Fari tarafından yapılan açıklamada, Yemen'den Husilerce Necran'ın Hadın mahallesi sivil yerleşim alanına roket atıldığını belirterek, olayda bir Yemen vatandaşının yaralandığını ifade etti.

Açıklamada, yaralanan Yemenli vatandaşın hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındığı ve olayla ilgili güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

ŞAM'DA CENAZE TÖRENİ ALANINA DÜZENLENEN SALDIRIDA 17 SİVİL ÖLDÜ, 54 SİVİL YARALANDI

Suriye'de Esed güçlerinin başkent Şam'ın doğusundaki Haresta ilçesinde cenaze töreninin yapıldığı alana ''fil'' adı verilen füzelerle düzenlediği saldırıda 17 sivilin öldüğü, 54 sivilin yaralandığı bildirildi.

Haresta yerel koordiyasyon üyesi MustafaTaval, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin Haresta'nın batı kesimlerinde cenaze töreninin yapıldığı alana sanayi yapımı ''fil'' füzeleriyle saldırdığını söyledi.

Saldırıda 17 sivilin yaşamını yitirdiğini, 54 sivilin yaralandığını ifade eden Taval, ''Rejim güçleri, Haresta ilçesinin yanısıra başkentin doğusundaki Kabun semtine yoğun bir şekilde fil füzeleri fırlattı. Saldırılar nedeniyle halk evlerini terk ederek bu bölgelerdeki güvenli noktalara göç etti.'' dedi.

Taval, yaralıların ilçedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığı bilgisini verdi.

MUSUL’DA ONBİNLERCE SİVİLİN HAYATI TEHLİKEDE

Irak'ın Musul kentinin batısında, dükkanların kapalı olması, hayat pahalılığı ve içme suyu kıtlığı nedeniyle onbinlerce sivilin durumunun kötüye gittiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonundan (UNAMI) yapılan açıklamada, insani yardım kuruluşlarının, Musul'un batısını kurtarma operasyonlarının başlamasıyla onbinlerce sivilin hayatının tehlike altında olduğunu aktardığı belirtildi.

Açıklamada, bölgeye yapılan gıda ve yakıt yardımlarının azaldığı, dükkanların ve pazarların kapalı olduğu ve birçok bölgede elektriğin kesildiği ve içme suyu kıtlığı yaşandığı ifade edildi.

Irak'taki İnsani Yardım Koordinatörü Lise Grande, bölgede durumun endişe verici olduğunu belirterek "Araştırmalar, halkın şu an büyük bir sorun yaşadığını, anne ve babaların çocuklarını doyurmak ve evlerini ısıtmak için büyük çaba harcadığını gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Grande, operasyonlar sırasında onbinler ya da yüzbinlerce sivilin, bir süre kuşatma altında tutulabileceğine ve bölgeden kaçışların olabileceğine işaret ederek sivillerin kurtarılmasının en öncelikli meselelerden biri olduğunu bildirdi.

UNICEF Irak Temsilcisi Peter Hawkins de konuya ilişkin açıklamasında, çocuklar ve ailelerin içme suyu sıkıntısı yaşadığına işaret ederek ortalama 5 kişilik aileden 3 kişinin sağlıksız içme suyu kullanmak zorunda kaldığını kaydetti.

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