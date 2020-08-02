  • BIST 1.127
  • Altın 442,761
  • Dolar 6,9718
  • Euro 8,1794
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1531 test yapıldı,  5 pozitif vakaya rastlandı

Dünyada son durum: Vaka sayısı 18 milyona dayandı, 675 bin can kaybı var

» »
Dünyada son durum: Vaka sayısı 18 milyona dayandı, 675 bin can kaybı var
Dünyada son durum: Vaka sayısı 18 milyona dayandı, 675 bin can kaybı var

Dünya genelinde Covid-19 vakası sayısı 18 milyona yaklaştı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, salgının Çin’in Wuhan kentinde patlak vermesinden bugüne 675 bin 60 kişi hayatını kaybetti.

Amerika kıtasında 9 milyon 320 bin 330 vaka bulunurken, Avrupa’da 3 milyon 357 bin 465 kişi virüse yakalandı. Güneydoğu Asya’da 2 milyon, Ortadoğu’da 1.5 milyon, Afrika’da 788 bin, Okyanusya’da 312 bin vaka kayda geçti.

Ülkeler bazında ise ABD 4 milyon 456 bin vaka ve 151 bin 265 ölümle ilk sırada. ABD’yi 2 milyon 610 bin vaka ve 57 bin 837 ölümle Brezilya, 1.7 milyon vaka ve 57 bin 118 ölümle Hindistan izledi.

Rusya, 845 bin 443 vakayla dördüncü, Güney Afrika ise 493 bin vakayla beşinci sırada. Rusya’da 5 bin 462i Güney Afrika’da 11 bin 14 can kaybı var.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Islak mayo enfeksiyon nedeni02 Ağustos 2020 Pazar 09:40
  • Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 18 milyonu aştı02 Ağustos 2020 Pazar 08:43
  • Kovid-19 ile kişisel bakıma verilen önem arttı01 Ağustos 2020 Cumartesi 22:45
  • Norveç'te kruvaziyer gemide görevli 33 personelde Koronavirüs tespit edildi01 Ağustos 2020 Cumartesi 21:49
  • Kalp-damar ve yüksek tansiyon hastalarına bayramda 'Az et bol yeşillik yenmeli' uyarısı01 Ağustos 2020 Cumartesi 21:15
  • Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, bebeğini kucağına aldı01 Ağustos 2020 Cumartesi 20:49
  • Koronavirüs: Hindistan’da vaka sayılarında rekor artış01 Ağustos 2020 Cumartesi 16:18
  • Diyaliz Hastaları Meyve Tüketimine Dikkat!01 Ağustos 2020 Cumartesi 14:36
  • Türk bilim insanları nikotinin bağışıklık sistemini 'saldırganlaştırdığını' kanıtladı01 Ağustos 2020 Cumartesi 10:41
  • Pilli: "Toplam 1212 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı; 6 kişi taburcu edildi"01 Ağustos 2020 Cumartesi 08:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti