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Dünyada tek erkek örneği kalan yumuşak kabuklu dev Yangtze kaplumbağasının dişisi bulundu

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Vİetnam'da dünya üzerinde bilinen tek örneği kalan yumuşak kabuklu Yangtze kaplumbağasından bulundu. Dev kaplumbağanın dünyadaki tek örneğinin aksine dişi olması bilim insanlarına türün devamı için umut verdi.
Dünyada tek erkek örneği kalan yumuşak kabuklu dev Yangtze kaplumbağasının dişisi bulundu

Vİetnam'da dünya üzerinde bilinen tek örneği kalan yumuşak kabuklu Yangtze kaplumbağasından bulundu. Dev kaplumbağanın dünyadaki tek örneğinin aksine dişi olması bilim insanlarına türün devamı için umut verdi.

Vahşi Yaşamı Koruma Derneği (WCS) Vietnam şubesi, Dong Mo gölünde bulunan 86 kilogram ağırlığındaki dev kaplumbağaya ekim ayında yapılan DNA testi sonucunda yumuşak kabuklu Yangtze kaplumbağası (Rafetus swinhoei) olduğunun teyit edildiğini duyurdu.

Yumuşak kabuklu Yangtze kaplumbağasının bilinen tek örneği erkek ve Çin’deki Suzhou hayvanat bahçesinde yaşıyor.

WCS aktivistleri, gölde 130 kg ağırlığında olduğu tahmin edilen başka bir kaplumbağa daha görüldüklerini belirterek aynı türe ait erkek bir kaplumbağa olmasını umut ettiklerini söyledi.

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