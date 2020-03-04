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Dünyada ultra zenginler listesine 31 bin kişi eklendi

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Dünyada ultra zenginler listesine 31 bin kişi eklendi
Dünyada ultra zenginler listesine 31 bin kişi eklendi

Dünya genelinde 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip ultra zenginlerin sayısı geçen yıl yüzde 6 artışla, 513 bin 244’e yükseldi. Daha önce çok zengin olan 31 binden fazla isim 2019 yılında ultra zenginler listesine eklendi.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip ultra zenginlerin sayısının geçen yıl yüzde 6 artış yaşandı.

Danışmanlık şirketi Knight Frank'in hazırladığı rapora göre ulrta zenginler listesine 31 binden fazla kişi eklenerek yeni sayı 513 bin 244 oldu.

Hali hazırda çok zengin olanların servetleri yükselen küresel borsalardan ve artan emlak fiyatlarından yararlandığı için geçen yıl 31 binden fazla kişi “ultra zengin” saflarına katıldı.

Raporda, 2019'un ekonomik olarak, dışa dönük ve çalkantılı bir yıl olduğu ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), küresel gayrisafi milli hasıla büyümesini geçen yılın ocak ayında yüzde 3,5 iken, bu yılın ocak ayında 2,9'a düşürdüğü belirtildi.

Knight Frank'ın Küresel Araştırma Başkanı Liam Bailey, 240 bin ultra zenginle toplam rakamın neredeyse yarısının ABD’de bulunduğunu ve Asya ve Afrika'daki ülkelerde ultra zengin varlığa sahip insan sayısının ise hızlıca arttığına dikkati çekti.

Bailey şunları söyledi:
“Asya'da zenginliğin nasıl geliştiğini görmek ve Hindistan, Vietnam, Çin ve Malezya'daki ultra zengin sayısının gelecek 5 yıl içinde diğer birçok pazarı geride bıraktığını görmek heyecan verici. Bunun küresel emlak piyasasını nasıl etkilediğini görmek ilginç olacak.”

Hindistan, Mısır, Vietnam, Çin ve Endonezya'da büyük servetler elde edildiğinden, ultra zenginlerin sayısının 2024 yılına kadar yüzde 27 artarak 650 bine yükselmesi bekleniyor.

Rapora göre, Hindistan'da geçen yıl 6 bin olarak belirlenen ultra zengin sayısının gelecek 5 yıl içinde yüzde 73 artması bekleniyor. 764 ultra zengine sahip Mısır'ın en hızlı büyümeyi göstereceği ve bu sayının 2024 yılına kadar yüzde 66 artması bekleniyor. Vietnam, Çin ve Endonezya ise bu ülkelerin ardından geliyor.

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