Dünya'da yaşayan herkes aynı anda zıplarsa ne olur?

Çok az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler

2011'de Japonya'da gerçekleşen deprem bile günleri yaklaşık 0.0000018 saniye kısalttı.

Peki Dünyada yaşayan herkes aynı anda zıplarsa ne olur? Bu soruya cevap bilim insanı Randall Munroe'dan geldi.

Herkesin aynı anda 30 santim yüksekliğe zıplayıp geri indiği düşünülse bile, Dünya'nın yerini 1 hidrojen atomunun büyüklüğünün 100'de 1'i kadar değiştirebiliyoruz, o da çok kısa bir süreliğine, Dünya geri eski yerine neredeyse anında geliyor.