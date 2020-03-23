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Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 14 bin 700’ü aştı

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Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 14 bin 700’ü aştı
Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 14 bin 700’ü aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 14 bin 700’ü aştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 14 bin 704 olarak güncelledi.

Verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden en fazla can kaybının yaşandığı ülke 5 bin 476 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

İtalya’nın ardından ikinci en fazla ölüm, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 270 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke olan İspanya’da 1772 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke İran’da ise 1685 kişi yaşamını yitirdi.

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