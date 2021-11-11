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"Dünyada yerlerinden edilmiş kişilerin sayısı 84 milyondan fazla"!

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Temsilciliği (UNHCR), dünyada yerlerinden edilmiş kişilerin sayısının yılın ilk altı ayında muhtemelen 84 milyonu geçtiğini duyurdu.
"Dünyada yerlerinden edilmiş kişilerin sayısı 84 milyondan fazla"!

UNHCR, Afrika kıtasındaki çatışmaların özellikle bu sayının artmasında önemli rol oynadığını aktardı.

UNHCR Genel Direktörü Filippo Grandi yaptığı açıklamada, çoğu kendi ülkesinde olmak üzere 2020 yılı sonu itibarıyla 82,4 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade ederek, "Uluslararası camia şiddet, zulüm, insan hakları ihlallerini önlemede başarısız kaldığı için insanlar evlerini terk etmeye devam ediyor. Bunun dışında küresel ısınmanın getirdiği olumsuzluklar da insanların evlerini terk etmesine yol açıyor." dedi.

 

Bir önceki yıla göre 172 bin artış

UNHCR raporuna göre, yılın ilk yarısında dünyada mülteci statüsüne sahip kişilerin sayısının 20,8 milyondan fazla olduğu ve bunun bir önceki yılın tamamına oranla 172 bin artış gösterdiği kaydedildi.

Raporda, mülteci başvurusunda bulunanların sayısının ise 237 bin artışla 4,4 milyon kişiye çıktığı belirtildi.

Bazı verilerin henüz kendilerine ulaşmamış olabileceğine dikkati çekilen raporda, “UNHCR 2021 yılın ilk altı ayı itibarıyla yerlerinden edilmiş kişilerin sayısının 84 milyonu aştığını tahmin ediyor.” denildi.

Bu yılın ocak ve haziran ayları içinde 33 ülkede 4,3 milyon kişinin ülke içinde evini terk etmek zorunda kaldığı hatırlatılan raporda, Kongo, Etiyopya, Afganistan, Mozambik. Myanmar, Güney Sudan ile Afrika’nın Sahel bölgesinde özellikle çok sayıda kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

 

T24

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