 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.241
  • Altın 150,508
  • Dolar 3,6677
  • Euro 3,8899
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKALiderler görüşmesi tamamlandı

"Dünyada yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş mümkün"

» »
"Dünyada yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş mümkün"
21. Yüzyıl İçin Yenilenebilir Enerji Politika Ağı (REN21) tarafından hazırlanan rapora göre, çeşitli ülkelerden 114 yenilenebilir enerji uzmanı, 2050'ye kadar küresel düzeyde yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişin mümkün olacağını belirtti.

REN21 tarafından hazırlanan "Yenilebilir Enerjinin Küresel Geleceği" raporunda, dünyada yaklaşık 100 milyon insanın elektriğini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladığı ifade edildi.

Dünyada birçok uluslararası şirketin yenilenebilir enerji ürünlerini daha fazla tercih etmeye başladığı belirtilerek, gelecek 10 yıl içinde fosil yakıtlara oranla yenilenebilir enerji projelerinde maliyetlerin daha da düşük olacağı bildirildi.

Raporda, dünya genelinde 114 yenilenebilir enerji uzmanının 2050'ye kadar küresel düzeyde yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişin mümkün olacağını belirttikleri aktarıldı.

Raporda değerlendirmelerine yer verilen REN21 Yönetim Kurulu Başkanı Arthouros Zervos, geçmiş yıllara oranla yenilenebilir enerji alanındaki projelerin büyüdüğünü belirterek, "Hiç kimse 2016 yılında Avrupa Birliği’ndeki tüm yeni enerji santrallerinin yüzde 86’sının yenilenebilir enerji santralleri olacağını, Çin’in yenilenebilir enerjide dünyanın en etkin oyuncusu olacağını ve küresel yenilenebilir enerji yatırımlarının yarısından fazlasının gelişmekte olan ekonomiler ve ülkeler tarafından yapılacağını tahmin edemezdi." ifadesini kullandı.

Zervos, geçmiş yıllarda yüzde 100 yenilenebilir enerji çağrılarının ciddiye alınmadığını, bugün ise dünyanın önde gelen enerji uzmanlarının yenilenebilir enerjiye geçiş konusunda daha gerçekçi tartışmalar yaptıklarını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Fransız polisi elektrikli testereli palyaço arıyor11 Nisan 2017 Salı 17:22
  • Üsküp'te banka soygunu11 Nisan 2017 Salı 15:46
  • Sırbistan'da Vucic karşıtı protestolar sürüyor10 Nisan 2017 Pazartesi 17:16
  • Güney Avrupa ülkeleri zirvesi Madrid’te10 Nisan 2017 Pazartesi 15:34
  • Fransa'dan ESED ile diyalog önerisine tepki10 Nisan 2017 Pazartesi 15:31
  • Avrupa'daki sığınmacı krizi10 Nisan 2017 Pazartesi 14:37
  • G7'de özel Suriye buluşması10 Nisan 2017 Pazartesi 12:11
  • Deniz Yücel için özgürlük konvoyu10 Nisan 2017 Pazartesi 12:09
  • Fransa'da 11 yıl önce kaybolan köpek 450 kilometre uzakta bulundu09 Nisan 2017 Pazar 11:06
  • Fransa'da Le Pen'in seçim toplantısında kavga09 Nisan 2017 Pazar 11:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti