  • BIST 1.702,490
  • Altın 603,39
  • Dolar 10,0605
  • Euro 11,4618
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Dünyadaki 1 Milyon Bitki Ve Hayvan Türü Yok Olma Tehdidiyle Karşı Karşıya

» »
Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), dünya genelinde 1 milyonun üzerine bitki ve hayvan türünün yok olma tehlikesi altında bulunduğunu açıkladı.
Dünyadaki 1 Milyon Bitki Ve Hayvan Türü Yok Olma Tehdidiyle Karşı Karşıya

Cenevre merkezli kuruluşun yaptığı yazılı açıklamada, nesli tükenme tehlikesi devam eden bitki ve hayvan türlerine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, yaban hayatındaki 8 bin 400 bitki ve hayvan türünün hayati tehlike altında ve 30 bine yakın türün de korumasız durumda olduğu bildirildi.

2022'deki Birleşmiş Milletler Dünya Yaban Hayatı Günü'nde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlı türlerinin gündeme getirilmesi gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, "Tahminlere göre dünyadaki bir milyon tür yok olma tehdidiyle karşı karşıya." ifadesi kullanıldı.

Her yıl 3 Mart'ta kutlanılan BM Dünya Yaban Hayatı Günü'nün 2022 teması, "Ekosistemin iyileştirilmesi için önemli canlı türlerinin kurtarılması" olarak belirlenmişti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS) test çalışmalarına başladı10 Kasım 2021 Çarşamba 17:20
  • Pina popülasyonu risk altında09 Kasım 2021 Salı 21:15
  • Covid-19’la mücadelenin karanlık yüzü: 26 bin ton plastik atık okyanuslara ulaştı09 Kasım 2021 Salı 14:01
  • Bilim insanları iklim krizi için uyarıyor: 1 milyar insan etkilenecek09 Kasım 2021 Salı 13:21
  • İklim değişikliği ülke ekonomilerini eritecek08 Kasım 2021 Pazartesi 09:52
  • Okyanuslarda Yaşayan Birbirinden Tuhaf 5 Canlı07 Kasım 2021 Pazar 18:21
  • İklim Değişikliğiyle Mücadelede Taahhütlerini Yerine Getirmeyen Ülkeler 2023'te Uyarılacak07 Kasım 2021 Pazar 15:57
  • COP26: Protestoculardan daha cesur adım çağrısı06 Kasım 2021 Cumartesi 23:29
  • Atina'da Orman Yangını Ve Sel Mağdurları Eylem Yaptı06 Kasım 2021 Cumartesi 21:48
  • En zengin yüzde 1’lik kesim, karbon ayak izi hedefini tehdit ediyor06 Kasım 2021 Cumartesi 19:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti