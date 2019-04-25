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Dünyadaki açlığa neden olan gıda israfına dikkat çekecekler

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Dünyadaki açlığa neden olan gıda israfına dikkat çekecekler
Dünyadaki açlığa neden olan gıda israfına dikkat çekecekler

KKTC'nin ilk slowfood birliği olan Yeniboğaziçi Belediyesi ve cittaslow komitesi ile paralel çalışan Slowfood Salamis Birliği Başkanı Umut Kurşun  Dünya Gıda İsrafi ile Mücadele Günü için bir bildiri yayınladı. 

Dünyada 1.3 milyar ton gıda eve girme şansı bulanmadan önce çöp olurken, her 10 saniyede bir çocuk açlıktan ölmekte bu gidişata tepki vermek için belki de bir şeyleri değiştirme vakti geldi diyen gençler Slow Food Gençlik Örgütü (Slow Food Youth Network) tüm dünyada çöpe giden gıda israfı ve açlığa tepki olarak 27 Nisan 2019 günü bir etkinlik düzenliyorlar.

KUZEY KIBRIS 'ın ilk Slow food birliği Slow Food Salamis / Kıbrıs olarak Brezilya’dan Japonya ‘ya Uganda ‘dan Almanya ‘ya tüm dünya ile birlikte gerçekleşecek World Disco Soup Day etkinliğine bu yılda KIBRIS’ta 26 nisanda MAĞUSA ‘da Kale pasajında ve 27 nisanda LEFKOŞA’da Purple INN' de duyarlı gençlerle ve tabiki güzel müziklerle eğlenerek destek veriyoruz Amacımız dünyadaki açlığa neden olan gıda israfına dikkat çekmek için , atık olarak görülen ve çöpe giden ancak hala kullanılabilir durumda olan tahıl, baklagil veya sebzeleri kullanarak hazırlayacağımız çorbayı ayrımsız ve dolaysız 'herkes' ile  paylaşmak ve bunun birleştirici gücü ile dayanışma içinde müziklerle farkındalık yaratmak  

 

 Umut Kurşun 
Slow Food Salamis

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