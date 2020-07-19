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Dünyadaki Covid-19 vakalarında en yüksek günlük artış kaydedildi

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Dünya Sağlık Örgütü son 24 saat içerisinde pandeminin başlamasından bu yana günlük vakalarda yaşanan en yüksek artışın kaydedildiğini açıkladı.
Dünyadaki Covid-19 vakalarında en yüksek günlük artış kaydedildi

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünya çapında Covid-19 vakaları bir günde yaklaşık 260 bin arttı. DSÖ Cumartesi günü pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek günlük artışın kaydedildiğini bildirdi.

Vaka sayılarındaki en yüksek artışlar ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika’da görülürken, Covid-19 kaynakları ölüm sayısı da 7 bin 360 artarak, 10 Mayıs’tan bu yana kaydedilen en yüksek sayıya ulaştı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre dünya çapında toplan vaka sayısı 14 milyona, Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı ise 600 bine ulaştı. 

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