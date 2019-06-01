  • BIST 90.590
  • Altın 245,144
  • Dolar 5,8344
  • Euro 6,5125
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Dünyadaki her çocuğun sağlıklı, yeterli beslenme, barınma, eğitim, dinlenme, tıbbi bakım, oyun oynama gibi hakları var

» »
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, dünyadaki her çocuğun sağlıklı, yeterli beslenme, barınma, eğitim, dinlenme, tıbbi bakım, oyun oynama gibi hakları olduğunu hatırlattı.
Dünyadaki her çocuğun sağlıklı, yeterli beslenme, barınma, eğitim, dinlenme, tıbbi bakım, oyun oynama gibi hakları var

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, Başkanı Dr. Gülten Erçal, 1 Haziran Dünya Çocuk günü nedeniyle yayınladığı bildiride, Dünya Çocuk Hakları Bildirisine göre, dili, dini, rengi, ırkı ne olursa olsun, hiçbir ayırım gözetmeksizin, bütün çocukların ayni haklara sahip olarak dünyaya geldiğini ancak ne yazıktır ki bu bildiride kabul edilen ilkelerin yerine getirilmediğini ve çocuk haklarının, birçok ülkede ihlal edildiğini belirtti.

Erçal bildiriye şöyle devam etti;

“Cinsiyeti, yaşadığı sosyokültürel ortam, ailesinin ekonomik düzeyi, onları en temel haklarından mahrum etmemelidir. Yetişkinlerin problemleri, aile içi huzursuzlukları, kavgaları, savaş, açlık, iç çatışmalar çocukları derinden etkilemekte ve fiziksel, ruhsal, duygusal, cinsel anlamda istismara uğratmakta, şiddete maruz bırakmaktadır.
Yaşadığımız dünyada, yakın coğrafyamızda, savaşlarda çocukların öldürüldüğü, göç etmek durumunda kaldığı, aç kaldığı, önlenebilir hastalıklarla boğuştuğu, ihmal, cinsel istismara, şiddete maruz kaldığı ve haklarının çiğnendiğine şahit olmaktayız. Bu çocuklar en temel haklarından, insanca ve özgür yaşamaktan yoksun, yaşam mücadelesi vermektedirler.

Savaşı yaşamış, bu acıları en iyi bilen bizlerin, çocuklarımıza gelecekte yaşanabilir bir dünya, temiz bir çevre bırakmak en büyük görevimiz olmalıdır. Onların ruhen, bedenen sağlıklı gelişmeleri, sevgi ile ve huzur içinde büyümeleri için gerekli ortamı hazırlamalıyız.

Çünkü çocuklarımız umudumuz, geleceğimiz, mutluluğumuzdur, yaşama sevincimizdir.
Huzurun, barışın ve sevginin hakim olduğu bir dünyada yaşamaları dileklerimizl, tüm dünya çocuklarının, Dünya Çocuk Günü’nü kutluyoruz”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “EŞYANIN RUHU” Yekpare Geniş Bir An Adlı seramik sergisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından açıldı01 Haziran 2019 Cumartesi 12:49
  • Gönyeli çocuklarla güzel01 Haziran 2019 Cumartesi 12:25
  • UBP- HP Koalisyon Hükümeti güven oylamasında 2 fire verdi01 Haziran 2019 Cumartesi 12:14
  • Otları yakarken 10 dönümlük komşu tarlayı yaktı01 Haziran 2019 Cumartesi 11:59
  • Arazi yangını: Zeytin ağaçları yandı01 Haziran 2019 Cumartesi 11:57
  • Çavuşoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayımladı01 Haziran 2019 Cumartesi 11:53
  • Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu: 2 tutuklu01 Haziran 2019 Cumartesi 11:44
  • Rum Dışişleri, AB büyükelçilerini MEB konusunda bilgilendirdi01 Haziran 2019 Cumartesi 11:33
  • KTÖS: “Çocukların da hakları olduğunu hatırlatırız”01 Haziran 2019 Cumartesi 11:28
  • Uluçay, Mekke’de TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü01 Haziran 2019 Cumartesi 11:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti