Dünyadaki kadın intiharlarının yaklaşık yüzde 40'ı neden Hindistan'da görülüyor?

Geçtiğimiz günlerde Lancet dergisinde yayınlanan şoke edici bir istatistik.

Tam oran yüzde 36,6. Peki dünyadaki tüm kadınlar içinde kendilerini öldürmeleri en muhtemel olanlar neden Hint kadınlar ve bunun arkasındaki nedenler neler?

'Kamu sağlığı krizi '

Şaşırtıcı ama aslında Hindistan'da intihar eden kadınların oranı son 10 yılda azaldı.

Lancet'te yayımlanan çalışmayı yapan ekibin başı Radhika Dandona, "Hindistan intihar eden kadınların sayısını azalttı ama rakamlar yeterince hızlı düşmüyor" diyor.

Bu azalmayla birlikte Hindistan'da intihar eden kadınların oranı 100 bin kadında 15'e düştü ancak bu oran bile 100 bin kadında 7 olan dünya ortalamasının iki katı.

Hint erkeklerin dünya genelindeki intihar oranı yüzde 24.

Araştırmada yaklaşan bir "kamu sağlığı krizi" uyarısı yapılıyor.

Çalışmaya göre, intihar eden Hint kadınların yüzde 71,2'si 15 ila 39 yaş grubunda.

Bunların büyük bir kısmı ise evli kadınlar.

Yapılan çalışmada, evliliğin, aşağıdaki nedenler yüzünden "kadınları intihar eğiliminden uzaklaştırma konusunda daha az bir koruma sağladığı" belirtiliyor:

Depresyon

Raki Dandona, BBC'ye yaptığı açıklamada "Bu yaş grubundaki kadınların bizim kültürümüzde bir dizi sorunla karşılaştığı doğru. Aynı zamanda depresyona girme ihtimalleri de daha yüksek ve psikolojik sağlık hizmetlerine yeterli erişimleri yok" dedi.

Hindistan'da kadınların tam olarak neden bu kadar çok intihar ettiklerini belirleyecek yeterli araştırma yok.

Ancak intiharları önleme merkezi Sneha'non kurucusu Dr. Lakshmi Vijayakumar, genç kadınlar arasındaki bu eğilimi şöyle açıklamaya çalışıyor;

"Yeni evli kadınlar, özellikle de görücü usulüyle evlenenler bir dizi sorunla karşılaşıyor. Bazılarından işten ayrılmaları bile isteniyor.

Sosyal statü

Ancak belirli bir yaştan sonra, ailenin içinde yeni bir sosyal statü ediniyorlar ve daha çok koruma altında hissediyorlar."

Çalışmada ayrıca, Hindistan'ın çeşitli eyaletleri arasında büyük farklar bulundu. En yüksek intihar oranları, ülkenin güneyindeki Tamil Nadu ve Karnataka eyaletlerinde.

study found that 66.7% of females used pesticide for self-harm in Sunderbans, India