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Dünya'daki karbondioksit en yüksek seviyeye ulaştı

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Dünya'daki karbondioksit en yüksek seviyeye ulaştı
Dünya'daki karbondioksit en yüksek seviyeye ulaştı

Dünya'daki karbondioksit seviyesi, ilk kez aylık ortalama milyonda 420 parçanın (ppm) üzerine çıkarak rekor kırdı.

Hawaii'nin Mauna Loa Gözlemevi tarafından kaydedilen sonuçları ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) paylaştı.

Buna göre, Dünya'daki karbondioksit, aylık ortalama 420 ppm'i aşarak insanlık tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Geçen yıl en yüksek seviye, mayıs ayında 419,13 ppm olarak kayda geçmişti. 20 yıl önce ise bu rekor 375,93 ppm'di.

NOAA, karbondioksidin, doğal artış görülen diğer jeolojik dönemlerden yaklaşık 100 kat daha hızlı arttığını belirtiyor.

Ünlü iklim bilimciler, atmosferdeki karbondioksit seviyesinin 350 ppm'in altında tutulması çağrısı yapmıştı.

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