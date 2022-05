Dünyadaki varlığımızı sürdürebilmek istiyorsak tüm canlılar için “ortak bir gelecek inşa etmeliyiz!”

İşte açıklamanın tamamı;

Biz insanlar, yaşadığımız iklim değişikliklerinin yarattığı çevre felaketlerinin hem sebebi, hem de ç özümünün önemli bir “ kilit” parçasıyız .

Biyoçeşitlilik, dünyadaki tüm yaşamın hayatta kalması için gereklidir. Yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz, olmazsa olmazlarımız; yiyecek, su ve diğer kaynakları sağlamaya yardımcı olmaktadır.

Biyoçeşitlilik Dünya'nın iklimini düzenlemeye yardımcı olur.

İnsanların yaptığı yanlış faaliyetler yüzünden ortaya çıkan biyolojik çeşitlilik kaybı bilim adamlarınca dünyadaki “ altıncı kitlesel yok oluş ”un başlangıcı olarak tanımlanmaktadır.

Biyolojik yıkım, “hiçbir zaman dönüşü olmayacak bir geleceğe doğru” hızla ilerlemektedir.

Bu gidişattan hem tek tek bireyler bencil hırsları yüzünden, hem de buna müsaade edip bencilliklere ve yağmaya çanak tutan hükümetler sorumludurlar.

Her ne yapılacaksa yapılsın; her şeyin, “biyolojik çeşitliliğe saygılı esaslar” çerçevesinde yapılması en sağlam temeldir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 22 Mayıs'ı, biyolojik çeşitlilik konularının öneminin anlaşılmasını ve farkındalığını artırmak için "Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü" olarak belirlemiştir. Birleşmiş Milletler tarafından kurulan gün ile ilgili dünyada yapılan etkinlikler ilk olarak 1993 yılında başlamıştır. Günün amacı, biyolojik çeşitliliğin önemi ve onu koruma ihtiyacı hakkında farkındalık yaratıp eyleme geçmeyi sağlamaktır.

Her yıl farklı temalarla gerçekleştirilen günün sloganı bu yıl “Tüm yaşam için ortak bir gelecek inşa etmek” olarak belirlenmiştir. Tema, 20 Mayıs’ta tamamlanan BM Biyoçeşitlilik Konferansı'na (COP15), “küresel biyoçeşitlilik çerçevesine”, ivme ve destek oluşturmaya devam etmek için seçildi. Biyoçeşitlilik, çeşitli “sürdürülebilir kalkınma sorunlarının” anahtarı durumundadır. Ekosistem temelli yaklaşımlardan iklim ve/veya doğa temelli çözümlere, doğaya dayalı çalışmalara, sağlık sorunlarına, gıda ve su güvenliğine, sürdürülebilir geçim kaynaklarına kadar, her ne yapılacaksa yapılsın; üzerine daha iyi inşa edebilecek her şeyin, “biyolojik çeşitliliğe saygılı esaslar” çerçevesinde yapılması en sağlam temelidir.

Biyoçeşitlilik, ormansızlaşma, aşırı avlanma, kirlilik ve iklim değişikliği dahil olmak üzere bir dizi insan faaliyetinin tehdidi altındadır. Bu faaliyetler, Dünya'daki bitki ve hayvan türlerinin sayısını azaltmaktadır. Mevcut eğilimler devam ederse, 2050 yılına kadar bir milyon türün neslinin tükenebileceği tahmin ediliyor. BM, Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü vesilesi ile, bilim insanlarının raporlarını paylaşmakta, bu konu hakkında farkındalığın artmasını sağlamaya çalışmakta ve gezegenimizin biyolojik çeşitliliğini korumak için harekete geçme konusunda sürekli çağrılarda bulunmaktadır.

Değişen koşullar nedeni ile dünyadaki yaşam dengeleri ve canlılar dünyanın var oluşundan bu yana 5 kez yok olup, yeni başka canlıların ortaya çıkması ile tekrar kurulmuştur. Bu kez biyolojik çeşitlilik kaybı insanların yaptığı yanlış faaliyetler yüzünden ortaya çıkmıştır ve bilim adamlarınca "dünyadaki altıncı kitlesel yok oluş" olarak tanımlanmaktadır. BM'nin Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü, her yıl bu "kritik konu" hakkında farkındalığı artırmak için dikkat çekmekte ve insanları, kendi varlıklarını sürdürebilmek istiyorlarsa, gezegenimizin değerli biyolojik çeşitliliğini korumak için harekete geçmeye çağırmaktadır. "Çünkü biz insanlar, yaşadığımız çevre felaketlerinin hem sebebi, hem de çözümünün önemli bir kilit parçasıyız". Ne yazık ki bu çağrı sadece senede bir gün biraz duyulmakta, sonra unutulmakta ve sorunlar, "hiçbir zaman dönüşü olmayacak bir geleceğe doğru" hızla ilerlemektedir. Bu gidişattan hem tek tek bireyler, bencil hırsları yüzünden, hem de buna müsaade edip bencilliklere ve yağmaya çanak tutan hükümetler sorumludurlar.

Bu yıldan, 2022 Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'nden başlamak üzere, gezegenimizin değerli biyolojik çeşitliliğini koruma konusunda üzerimize düşeni yapacağımıza “hem kendimiz hem de çocuklarımız için” söz vermeliyiz.

Saygılarımızla,

Yeşil Barış Hareketi