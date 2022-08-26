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Dünya'dan 100 ışık yılı uzaklıkta bir 'okyanus gezegeni' keşfedildi

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Uzay ile ilgili araştırma gerçekleştiren bilim insanları, Dünya’dan 100 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan bir gezegen tespit ettiklerini duyurdu.
Dünya'dan 100 ışık yılı uzaklıkta bir 'okyanus gezegeni' keşfedildi

TOI-1452 b adı verilen ve Draco takımyıldızında bulunan bir ikili sistemdeki iki küçük yıldızdan birinin yörüngesinde dönen bir ötegezegenin “okyanus gezegeni” olduğu belirtildi.

Bilim insanları, Dünya'dan 100 ışık yılı uzaklıkta bir 'okyanus gezegeni' keşfettiklerini duyurdu.

Boyut ve kütle olarak Dünya'dan biraz daha büyük olduğu belirtilen gezegenin  Jüpiter'in ve Satürn'ün bazı uydularına benzer şekilde tamamen kalın bir su tabakasıyla kaplı olduğu belirtildi.

Draco takımyıldızında bulunan bir ikili sistemdeki iki küçük yıldızdan birinin yörüngesinde dönen bir ötegezegen olan ve “TOI-1452 b” adı verilen gezegenin, uluslararası bir araştırma ekibi tarafından keşfedildi.

Ötegezegen NASA’nın gezegen avcısı olarak nitelenen uzay aracı TESS ile tespit edildiği aktarıldı.

2018'de piyasaya sürülmesinden bu yana TESS, 170'in üzerinde onaylanmış ötegezegen bulurken, henüz doğrulanmamış 4 bin 700'den fazla cismi de tespit etti.

Araştırmayı yöneten Montreal Üniversitesi Profesörü ve Observatoire du Mont-Mégantic (OMM) Direktörü René Doyon, “Bu keşiften son derece gurur duyuyorum çünkü araştırmacılarımızın ve enstrümantasyonumuzun yüksek kalibresini gösteriyor” dediler.

Bilim insanı, "Laboratuvarlarımızda tasarlanan SPIRou adlı özel bir araç olan OMM ve araştırma ekibimiz tarafından geliştirilen yenilikçi bir analitik yöntem sayesinde, bu türünün tek örneği olan ötegezegeni tespit edebildik" ifadelerini kullandı.

Dünya'nın yaklaşık beş katı olduğuna inanılan gezegen ile ilgili konuşan Doyon, “TOI-1452 b, bugüne kadar bulduğumuz bir okyanus gezegeni için en iyi adaylardan biri” şeklinde konuştu.

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