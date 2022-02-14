Dünya'dan 117 ışık yılı uzaklıkta potansiyel olarak yaşanabilir bir gezegen bulundu

İngiltere'de bilim insanları, Dünya'dan 117 ışık yılı uzaklıkta, potansiyel olarak yaşamın var olabileceği yeni bir gezegen keşfettiklerini duyurdu. Söz konusu gezegenin, ölmekte olan bir yıldızın etrafında bulunduğu belirtildi.

Araştırmacılar, ölmekte olan bir yıldızın yakınında yaşamın sürdürülebileceği bir gezegen olabileceğine inanıyor. Eğer bu hipotez doğrulanırsa, "beyaz cüce" ​​olarak adlandırılan bir yıldızın yörüngesinde dönen potansiyel olarak yaşamı destekleyen bir gezegenin ilk bulunuşu olacak.

Bununla birlikte, gezegen, yıldızın yaşamı sürdürmek için ne çok soğuk ne de çok sıcak olduğu "yaşanabilir bölgesinde" tespit edildi. Çalışma, Royal Astronomical Society'nin aylık duyurularında yayımlandı.

Araştırmayı yöneten University College London'dan Prof. Dr. Jay Farihi, gözlemin gök bilimciler için tamamen yeni olduğunu söyledi.

BBC News'e konuşan Farihi, "Bir beyaz cücenin yaşanabilir bölgesinde ilk kez böyle bir şey gözlemledik. Bu nedenle başka bir gezegende yaşam olasılığı var" dedi.