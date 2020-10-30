Dünyadan İzmir depremi için geçmiş olsun mesajları

İzmir depremi nedeniyle çok sayıda ülke geçmiş olsun mesajı yayınladı. AB, NATO, Yunanistan, Fransa ve Azerbaycan yardıma hazır olduklarını duyurdu.

İzmir'de yaşanan depremin ardından çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluş Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı gönderdi ve çalışmalara desteğe hazır olduklarını açıkladı.

YUNANİSTAN: DESTEĞE HAZIRIZ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.

Anadolu Ajansı'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Dendias, İzmir'deki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

İki bakan, ihtiyaç olması halinde karşılıklı yardım ve desteğe hazır olduklarını, temasta kalacaklarını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, deprem ardından yaşanan gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Michel, "AB yardım sağlamaya hazırdır" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, deprem ve enkaz altında kalanlarla ilgili haberlerden derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Pakistan halkının Türk kardeşleriyle güçlü dayanışma içerisinde bulunduğu ve dualarının Türkiye ile birlikte olduğu” belirtildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ege Denizi ve Yunan adalarında meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye ve Yunanistan'a destek mesajı yayımladı.

Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "Fransa, bu korkunç sınavın üstesinden gelmek için Türk ve Yunan halklarının yanındadır. Bu ülkelerin hükümetlerinin istemeleri halinde, bölgeye Fransız yardımları anında ulaştırılır" ifadelerine yer verdi.

ALİYEV'DEN ERDOĞAN'A GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla üzüntülerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aliyev, “Azerbaycan'ın kardeş ülkeye mümkün olan her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu” söyledi.

Erdoğan da telefon görüşmesi ve gösterdiği ilgiden dolayı Aliyev'e teşekkür etti.

Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı; Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı ve ihtiyaç olması halinde yardım göndereceklerini söylediler.

NATO: MÜTTEFİKLERİMİZE YARDIMA HAZIRIZ

Twitter hesabından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, deprem sebebiyle derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Stoltenberg, “NATO, müttefikleri Yunanistan ve Türkiye'ye yardım etmeye hazır” dedi.

HAMAS: KARDEŞLERİMİZLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

Hamas Sami Abu Zuhri, Twitter hesabından Türkiye'ye destek mesajı paylaştı:

“Filistin halkı İzmir’deki depremden dolayı Türk kardeşleriyle dayanışma içerisindedir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Türkiye'yi tüm kötülüklerden koruması için Allah’a dua ediyoruz.”

YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİNDEN DAYANIŞMA MESAJLARI

Türkiye'deki diplomatik misyonlar, da deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek dayanışma mesajı verdi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "İzmir'deki depremin ardından düşüncelerimiz mağdurlar ve yakınlarıyla. Geçmiş olsun, İzmir!" ifadeleri kullanıldı.

ABD Büyükelçiliği de “Büyükelçilik, İzmir civarındaki depremin sebep olduğu hayat kaybı ve acılardan derin üzüntü duymaktadır” mesajını paylaştı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği de “İzmir Seferihisar'da meydana gelen deprem dolayısıyla Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, can kaybının yaşanmamasını temenni ediyoruz” açıklamasını yaptı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da deprem nedeniyle üzüntü duyduğunu ifade etti. Delegasyonunu Twitter hesabından yayınlanan açıklamada, “AB, deprem mağdurlarının ailelerine başsağlığı diler, yaralıların bir an önce iyileşmelerini temenni eder. AB Türkiye'nin yanındadır" mesajını verdi.

İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, “Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. Birleşik Krallık, her zaman olduğu gibi, bu zor zamanında da Türkiye’nin yanındadır” mesajını paylaştı.

İngiltere İstanbul Başkonsolosu Judith Slater de “İzmir’de gerçekleşen ve pek çok yerleşim yerinde hissedilen deprem haberini almaktan dolayı büyük bir üzüntü içindeyim. Düşüncelerim ve dualarım depremden etkilen herkesledir” dedi.

Avusturalya'nın Türkiye Büyükelçisi Marc İnnes-Brown da etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Destek sağlamak üzere yoğun bir şekilde çalışan acil yardım ekiplerine en iyi dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Danimarka Büyükelçisi Danny Annan ise İzmir'deki güçlü depremde hayatını kaybedenler için üzüntü duyduğunu kaydederek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yararılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis de "İzmirlilere geçmiş olsun dilerim" mesajını paylaşırken, Arnavutluk Büyükelçisi Kastriot Robo da "Bu zor zamanlarda dostlarımızın yanındayız" ifadesini kullandı.