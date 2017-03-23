Dünyadan Londra'ya dayanışma mesajı

Londra'da dün Parlamento binası dışında yapılan saldırı ardından, son yıllarda saldırıların hedefi olmuş ülkeler başta olmak üzere, birçok ülkeden İngiltere'ye dayanışma mesajları gönderildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Eyfel Kulesi'nin ışıkları, yerel saatle gece yarısı karartıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande İngiltere halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek "Terör hepimizi etkiliyor. Fransa, İngiltere halkının bugünkü acısını yakından tanıyor" dedi.

Geçen Temmuz ayında Fransa'nın sahil kenti Nice'te tırı kalabalığın üstüne süren saldırgan 84 kişiyi öldürmüştü. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de "Tüm İngiliz dostlarımızın ve Londra halkının yanındayız" mesajı gönderdi. Almanya'da da Aralık ayında Berlin'deki bir Noel pazarına düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Merkel "Almanya ve tüm halkımı adına konuşuyorum; terörün tüm farklı yöntemlerine karşı mücadelede Büyük Britanya'nın yanındayız" dedi.

Londra'da dün öğleden sonra yapılan saldırıda, saldırgan önce Westminster Köprüsü'nde aracını yayaların üzerine sürdü, sonra parlamento binası dışında bir polisi bıçaklayarak öldürdü. Biri polis ve biri saldırgan olmak üzere 5 kişi öldü.

Westminster Köprüsü üzerinde yaralanan 20 kişi arasında Fransız öğrenciler ve Romanyalılar da bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump da İngiltere Başbakanı Theresa May'i telefonla arayarak başsağlığı diledi. Trump, İngiliz güvenlik güçlerinin saldırıya verdiği etkili karşılığı da kutladığını ekledi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker da saldırının Brüksel saldırılarının yıldönümünde gerçekleştiğine dikkat çekerek iki kentin de yanında olduklarını söyledi.

Erdoğan'dan May'e taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'daki saldırı nedeniyle İngiltere Başbakanı Theresa May'e bir taziye mesajı gönderdi.

Erdoğan mesajında, "Türkiye'nin Birleşik Krallık'ın acısını derinden hissettiğini ve paylaştığını vurgulamak istiyorum. Türkiye, uluslararası barış ve güvenliğe en büyük tehditlerden birini oluşturan terörizmle mücadelede dost ve müttefik Birleşik Krallık'la her zaman dayanışma içerisindedir" ifadelerini kullandı.

Saldırıyı "Tüm dünyadaki demokrasileri hedef alan bir saldırı" olarak tanımlayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, tüm Kanadalıların "teröre karşı mücadelede" İngiliz halkının yanında olduğunu söyledi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de "Londra'daki görüntü dehşet verici. Kentin kalbi vuruldu" mesajını paylaştı.

Donald Trump'ın oğlundan Londra Belediye Başkanı'na eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ise, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın geçen yıl Independent gazetesinde kaleme almış olduğu bir makale üzerinden, Khan'ı eleştirdi.

Khan makalesinde, teröre karşı teyakkuzda olmanın büyük şehir yaşamının bir parçası haline geldiğini ifade etmişti.