Dünyanın Beklediği Projede Yeni Bir Aşamaya Geçildi!

Dünyanın dört gözle beklediği proje için geri sayım başladı. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk Neuralink projesi kapsamında geliştirdiği beyin çipi girişimini bu kez insanlar üzerinde denemeye hazırlanıyor. Şirket, daha önce yapay zeka çiplerini hayvanlara yerleştirmiş ve başarılı olmuştu.

PROJEDE YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİLDİ

Geliştirilen Neuralink projesiyle insan beynine çip takmayı hedefliyor. Bu sayede insan beyniyle bilgisayar arasında bağlantı kurulması planlanıyor. Aynı zamanla sistemle omurga yaralanmalarının ve nörolojik sorunlarının da çözülmesi hedefleniyor. Dünyanın beklediği projede yeni bir aşamaya geçildiği açıklandı.

Neuralink, hayvanlar üzerinde yaptığı yapay zeka mikroçiplerini bu kez insanlar üzerinde denemeye hazırlanıyor. Proje kapsamında teknolojiyi insanlarda test edebilecek klinik araştırma direktörü aradığı belirtildi.

NEURALINK, KLİNİK ARAŞTIRMA DİREKTÖRÜ ARIYOR

The Guardian'ın aktardığı bilgilere göre, Neuralink, teknolojiyi insanlarda test edebilecek klinik araştırma direktörü aradığını belirten bir ilan yayınladı. İş ilanında yer alan bilgilerde, klinik araştırma direktörünün Kaliforniya'daki Fremont tesisi çalışmaları sürdüreceği belirtildi. İlana başvuran kişilerin alanında en iyi olan doktorlar ve mühendisler ile birlikte çalışacağı ifade edildi.

Öte yandan Tesla ve Elon Musk’ın beyin çipi girişimi Neuralink projesinde çalışacak olan kişinin ‘Dünyayı değiştirme ve farklı alanlardan en zeki ve en yetenekli uzmanlardan bazılarıyla çalışma fırsatı’ olacağı bilgisine de yer verildi.