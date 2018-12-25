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‘Dünyanın birbirlerine en çok benzeyen ikizleri’ aynı kişiyle evlenmek istiyor

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Avustralya’da kendilerini ‘dünyanın en çok benzeyen ikizi’ olarak nitelendiren 2 kardeş, aynı erkekle evlenmek istiyor ancak yasalar buna izin vermiyor.
‘Dünyanın birbirlerine en çok benzeyen ikizleri’ aynı kişiyle evlenmek istiyor

Ben adındaki kişiyle çıkan 33 yaşlarındaki ikiz kardeşler Anna and Lucy De Cinque, evlenmeye hazır olduklarını düşünüyor ancak Avustralya'daki yasalar çok eşliliğe izin vermediği için evlenemiyor.

 

Kendilerini ‘dünyanın birbirlerine en çok benzeyen ikizleri' olarak tanıtan De Cinque ikizler, Ben'le evlenmelerine izin verilmesini istiyor.

Australia TV'ye katılan ikizler, "Biz aynı partneri, Ben'i, paylaşıyoruz ve bir gün onunla evlenmek istiyoruz ancak Avustralya'daki yasalar hayır diyor. Peki ne yapacağız?" diye sordu.

 

Ben'in onlara eşit davrandığını söyleyen Lucy, "Eğer Anna'yı öperse, ondan hemen sonra beni de öper. Dışarıdayken ikimizin elini tutuyor" diye ekledi.

Beraber uyuduklarını da belirten Lucy şöyle devam etti: "Ancak beraber ilişkiye girmediğimiz için, bu üçlü seks gibi değil. Bazı insanlar iğrenç olduğunu söylüyor ama bu bizim için işe yarıyor."

 

Avustralya'da çok eşlilik 1961 yılında Evlilik Yasası kapsamında yasaklandı.

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