Dünyanın Bütün Uydularını Bozabilecek Gizemli Bir Anomali Keşfedildi

Dünyanın manyetik alanı, oldukça uzun süredir hiç olmadığı kadar büyük bir zayıflama içinde. Bunun sebebi ise Afrika'nın üstünde 'bir şeyler' olması.

Dünyayı saran manyetik alan, gezegenemizin atmosferini proton gibi yüklü parçacıkların saldığı zararlı radyasyonlardan ve güneş rüzgarlarından koruyor. Dünya üzerinde bugün bildiğimiz türde bir yaşam varsa, bunu manyetik kalkanımıza borçluyuz. Bugünlerde manyetik alan, hiç görülmemiş bir şekilde zayıflıyor.

Manyetik alan aslında değişmeyen, sabit bir şey değil. Oldukça uzun süreli; yüz binlerce yılı bulan süreçlerde gezegenimizin manyetik alanı ters döner. Kuzey, güney, güneyse kuzey olur. Bu tersinme işlemi sırasında dünyanın manyetik alanı da zayıflar. Ancak bugünlerde olanlar bu doğal süreçle hiçbir şekilde alakalı değil.

En son 780.000 yıl önce meydana gelen kutup değişimine bugünlerde yaklaşmış olabiliriz. En son 40.000 yıl önce manyetik alan değişikliği yaşadığı düşünülen gezegenemizde buna sebep olan şey ise Şili'den Zimbabwe'ye kadar uzanan alanda gerçekleşen anomali.

Anomali Nedir?

Bir gezegenin doğrultusuyla günberi doğrultusunun, gezegenin yörünge düzleminde oluşturdukları açıdır. Açının değişmesi, manyetik alanın zayıflamasına sebep olur.

Bilim insanları konuyu araştıradursun, burada konuyu uzaktan takip edebilenler olarak bizi ilgilendiren konulardan biri de uydularımız. Bu manyetik alanın çok fazla zayıflaması, yörüngeye yerleştirilen uyduların tabir-i caizse ayvayı yemesine sebep olabilir. Nitekim manyetik kalkan zayıflarsa, filtrelenen fazla radyasyon elektronik parçalarını çalışamaz hale getirebilir.

Elbette şu an için araştırmalar yetersiz ve olabileceklerin sadece öngörüsü yapılabiliyor. 'Olacakları hep beraber göreceğiz' demek isterdik ama on binlerce yıldan söz ediyoruz. Muhtemelen bu süreçte olacaklara bizler şahit olamayacağız.