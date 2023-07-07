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Dünyanın çekirdeğinde hapsolmuş sıvı demir girdapları olabilir

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ABD'de yapılan araştırmaya göre, Dünya'nın katı haldeki çekirdeğinin içinde hapsolmuş sıvı demir girdapları olabilir.
Dünyanın çekirdeğinde hapsolmuş sıvı demir girdapları olabilir

Live Science sitesinde yayımlanan habere göre Utah Üniversitesinden bilim insanları, sismik dalgaları gözlemleyerek yaptıkları araştırmada gezegenin çekirdeğinin yapısına dair yeni bulgulara ulaştı.

Araştırmada dünyanın farklı noktalarına deprem dalgalarını ölçmek ve nükleer silah testlerini izlemek amacıyla yerleştirilen 20 depremölçer aracılığıyla 5,7 ve üzeri büyüklükteki sismik dalgalar incelendi.

Söz konusu büyüklükte 2 bin 455 deprem kaydının olduğu, bu boyuttaki deprem dalgalarının dünyanın iç çekirdeğine kadar titreşim yayabileceği ve depremölçerlerin bunları kaydedebileceği belirtildi.

Araştırmanın yazarlarından Utah Üniversitesi Jeoloji ve Jeofizik Departmanı Öğretim Üyesi Prof. Keith Koper, katı iç çekirdeğin içinde sıvı demir girdaplarının hapsolmuş olabileceğini belirtti.

Dünyanın, oluşum aşamasındayken akışkan durumda bulunduğuna dikkati çeken Koper, "Demirin daha ağır olması hasebiyle çekirdek oluşumu dediğimiz şeyi elde ediyoruz. Metaller, merkeze doğru batarken sıvılaşmış kaya dışarıda kalıyor ve zamanla donuyor." ifadelerini kullandı.

Araştırmada ayrıca iç çekirdeğin "homojen olmayan" bileşenleri içerdiği kaydedildi.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Guanning Pang, "İlk kez bu tür bir homojensizliğin iç çekirdeğin her yerinde olduğunu doğruladık." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın sonuçları, Nature dergisinde yayımlandı.

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