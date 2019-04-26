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Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı: Haritada KKTC de var

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Gallup araştırma şirketi tarafından 140'tan fazla ülkede 151 bin kişiyle yapılan anket sonuçları geçen yıl dünya nüfusunun üçte birinin stres altında ve endişeli olduğunu ortaya koydu.
Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı: Haritada KKTC de var

Anket kapsamında insanlara günlük pozitif ve negatif deneyimlerine ilişkin sorular yöneltildi. Buna göre, insanların "Dün öfke hissettiniz mi" sorusuna en çok 'Evet' yanıtı verdiği ülkeler sırasıyla Ermenistan, Irak, İran, Filistin ve Fas oldu. 'Hayır' diyenlerin en çok olduğu ülkeler ise sırasıyla Estonya, Singapur, Finlandiya, Mauritus ve Meksika.

 

Anketteki diğer sorular ve insanların verdiği yanıtların oranları şöyle:

- Mutsuzluk hissettiniz mi?

'Evet' diyenlerin en fazla olduğu ülkeler: Çad, Nijer, Liberya, Sierre Leone, Gine

'Hayır' diyenlerin en fazla olduğu ülkeler: Tayvan, Singapur, Kosova, Çin, İsveç

- Stres hissettiniz mi?

'Evet' diyenlerin en fazla olduğu ülkeler: Yunanistan, Filipinler, Tanzanya, Arnavutluk, İran

'Hayır' diyenlerin en fazla olduğu ülkeler: Türkmenistan, Endonezya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan

- Endişe hissettiniz mi?

'Evet' diyenlerin en fazla olduğu ülkeler: Mozambik, Çad, Benin, İran, Portekiz

'Hayır' diyenlerin en fazla olduğu ülkeler: Tayvan, Kırgızistan, Kazakistan, Singapur, Özbekistan

- Fiziksel acı hissettiniz mi?

'Evet' diyenlerin en fazla olduğu ülkeler: Çad, Sierra Leone, Gambiya, Irak, Benin

'Hayır' diyenlerin en fazla olduğu ülkeler: Vietnam, Kuzey Kıbrıs, Polonya, Tayvan, İsveç

- Keyif yaşadınız mi?

'Evet' diyenlerin en fazla olduğu ülkeler: Paraguay, Meksika, Çin, Kosta Rika, Danimarka

'Hayır' diyenlerin en fazla olduğu ülkeler: Sierra Leone, Belarus, Litvanya, Mısır, Türkiye

- İyi dinlenebildiniz mi?

'Evet' diyenlerin en fazla olduğu ülkeler: Moğolistan, Endonezya, Özbekistan, Vietnam, Çin

'Hayır' diyenlerin en fazla olduğu ülkeler: Kuveyt, Yemen, Ermenistan, Filistin, Belarus

- Dün bir şey öğrenebildiniz mi?

'Evet' diyenlerin en fazla olduğu ülkeler: El Salvador, Panama, Guatemala, Senegal, Nijer

'Hayır' diyenlerin en fazla olduğu ülkeler: Bangladeş, Kuzey Kıbrıs, Mısır, Moğolistan, Türkiye

- Dün hiç gülümsediniz ya da kahkaha attınız mı?

'Evet' diyenlerin en fazla olduğu ülkeler: Nijerya, El Salvador, Endonezya, Sri Lanka, Panama

'Hayır' diyenlerin en fazla olduğu ülkeler: Afganistan, Belarus, Kuzey Kıbrıs, Türkiye, Lübnan

- Size saygılı davranıldığını düşünüyor musunuz?

'Evet' diyenlerin en fazla olduğu ülkeler: Ekvador, Paraguay, Uruguay, Özbekistan, Arjantin

'Hayır' diyenlerin en fazla olduğu ülkeler: Afganistan, Laos, Litvanya, Çad, Etiyopya

'EN OLUMLU' VE 'EN OLUMSUZ' DENEYİMLERİN YAŞANDIĞI ÜLKELER

Kuzey Afrika ülkesi Çad geçen yıl listede dünyada en fazla olumsuz deneyimlerin yaşandığı ülkeler arasında en sonda yer aldı. Çad'ı Batı Afrika ülkeleri Nijer ve Sierra Leone takip etti.

Latin Amerika ülkesi Paraguay ise dünyanın en pozitif ülkesi çıktı. Latin Amerika ülkelerinin çoğu da listede en pozitif ülkeler oldu.

Türkiye ise listede olumlu deneyimlerin en az yaşandığı ülkeler arasında yer aldı.

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