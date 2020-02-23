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Dünya'nın düz olduğuna inanıyordu: Ev yapımı roketiyle kendini atmosfere fırlatan 64 yaşındaki 'Çılgın' Mike hayatını kaybetti

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Dünya'nın düz olduğuna inanıyordu: Ev yapımı roketiyle kendini atmosfere fırlatan 64 yaşındaki 'Çılgın' Mike hayatını kaybetti
Dünya'nın düz olduğuna inanıyordu: Ev yapımı roketiyle kendini atmosfere fırlatan 64 yaşındaki 'Çılgın' Mike hayatını kaybetti

'Düz Dünyacı' olarak tanınan ve 'Çılgın' lakaplı ABD'li Mike Hughes 64 yaşında öldü. Hughes'ın ölümünün nedeni ise bir kez daha kendi yaptığı roketle kendini atmosfere yollamaya çalışmış olması.

Dünya'nın düz olduğuna inanan ve bunu kanıtlamak için daha önce de kendi ürettiği roketle kendini atmosfere fırlatmak isteyen 'Çılgın' lakaplı Mike Hughes benzer bir girişim sonucu hayatını kaybetti.

64 yaşındaki ABD'li Hughes, Kaliforniya eyaletinde bulunan Barstow'da ev yapımı ve buharla çalışan roketiyle kendini havaya fırlattı ancak roket yere çakıldı. Olay yerinde bulunan ve Hughes'ın iş partneri Waldo Stakes, arkadaşının ölümünü doğruladı.

 

Discovery Channel sitesinde açıklamaya göre Hughes bu fırlatma işlemini yeni programları 'Homemade Astronauts' (Ev Yapımı Astronotlar) için hayata geçirmişti. Hughes'ın roketle birlikte yer küreden 1.5 km uzaklaşmayı hedefliyordu.

Öte yandan San Bernardino Polis Departmanı bir kişinin çölde roketin yere çakılması sonucu hayatını kaybettiğini doğruladı ama ölen kişinin kimliğini henüz paylaşmadı.

 

 

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