Dünya'nın düz olduğuna inanıyordu: Ev yapımı roketiyle kendini atmosfere fırlatan 64 yaşındaki 'Çılgın' Mike hayatını kaybetti

'Düz Dünyacı' olarak tanınan ve 'Çılgın' lakaplı ABD'li Mike Hughes 64 yaşında öldü. Hughes'ın ölümünün nedeni ise bir kez daha kendi yaptığı roketle kendini atmosfere yollamaya çalışmış olması.

Dünya'nın düz olduğuna inanan ve bunu kanıtlamak için daha önce de kendi ürettiği roketle kendini atmosfere fırlatmak isteyen 'Çılgın' lakaplı Mike Hughes benzer bir girişim sonucu hayatını kaybetti.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f