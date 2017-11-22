Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak için uzaya roket gönderiyor

61 yaşındaki Mike Hughes, Dünya'nın düz olduğu kanıtlamak için uzaya bir roket göndermeye hazırlanıyor.

Bilimsel bir altyapısı olmamasına rağmen son yılların en çok konuşulan iddialarından biri olan "düz dünya" akımı bir kez daha gündemde.

Zira "düz dünya" cephesi ilginç bir deney yapmak için kolları sıvadı.

61 yaşındaki Mike Hughes, Dünya'nın düz olduğu kanıtlamak için uzaya bir roket göndermeye hazırlanıyor.

Söz konusu proje 'Düz Dünyacılar Araştırma Grubu' adlı topluluk tarafından finanse edilecek.

Hughes, 20 bin dolara mal olacak olan ilk el yapımı insanlı, buharlı roketi ile bilimin insanlarının yalan söylediğini kanıtlayacağı iddiasında.

Benzer bir çıkış geçtiğimiz aylarda ABD'li rapçi B.o.B tarafından da atılmıştı.

ABD'li rapçi B.o.B gezegenimizin düz olduğunu iddia etmiş ve bunu kanıtlamak için uydu göndermeye hazırlandığını duyurmuştu.

B.o.B'un bu açıklamasına kısa sürede bilim dünyasından yanıt gelmiş, ISS'de görev alan astronotlar, çıplak gözle gördükleri 'yuvarlak Dünya'yı B.o.B.'a ile paylaşmıştı.