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Dünyanın en akıllı köpek cinsi belli oldu: Sonuç şaşırttı

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Finlandiya'da yapılan bir araştırma farklı köpek türleri ile ilgili dikkat çekici bulgulara ulaştı. Problem çözücü, insanları anlama ve hızlı yanıt verme gibi farklı kriterlerle yapılan değerlendirmede en akıllı köpek türü belli oldu.
Dünyanın en akıllı köpek cinsi belli oldu: Sonuç şaşırttı

Finlandiya’nın önde gelen eğitim kurumlarından Helsinki Üniversitesi’nde görevli bilim insanları 13 farklı türden 1000’den fazla köpeği karşı karşıya getirerek dikkat çekici bulgulara ulaştı.

Uzmanlar, davranışsal ve zihinsel bir dizi testten geçirdikleri köpekleri incelerken, “en akıllı köpek hangisi” sorusuna da yanıt bulmaya çalıştı.

Çoban ve bekçi köpeği olarak bilinen Border Collie cinsi köpeğin en akıllı köpek türlerinden biri olduğu kaydedildi.

 

Bilim insanları uzun bir süredir “en akıllı köpek türü” olarak bilinen Border Collie cinsi köpeklerin aslında en akıllı köpekler olmadığını ortaya çıkardı. Yapılan araştırma sonuçları Scientific Reports isimli tıp dergisinde yayınlanırken Belçika Malinois kurdu en zeki köpek olarak kayıtlara geçti.

Polis birimleri tarafından da kullanılan köpeklerin bağımsız olduğu, problem çözmede, insanları anlamada ve tepkiye yanıt vermede “kusursuz “olduğu belirtildi. Araştırmayı yürüten Saara Junttila, “Birçok türün kendine göre güçlü ve zayıf yanları var. Örneğin Labrador Retriever’lar insanları anlamada çok iyi ama problem çözme konusunda zayıf” dedi.

Araştırmada Golden Retriever cinsi köpeklerin bazı testlerde üstün başarı sergilediği belirtildi.

Araştırmada yer alan Dr. Katriina Tiina ise, “Belçika Malinois kurtları birçok test sonucunda çok iyi sonuçlar aldı. Border Collies isimli çoban köpekleri de birçok testte iyi sonuçlar elde etti” dedi.

Labrador türü köpeklerin duygusal olarak gelişmiş olduğu belirtildi.

Araştırmada bu iki köpek türünün yanı sıra Hovawart türü köpekler ile Spanish Water Dog isimli köpek türü de üst sıralarda yer aldı. Türkiye’de de çok sık görülen Golden Retriever ve Labradorların ise duygusal yeterlilik açısından üst sıralarda yer aldığı fakat diğer testlerde geride kaldığı da belirtildi.

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