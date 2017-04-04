Dünyanın en az ağlayan bebekleri hangi ülkede?

Dünyanın en az ağlayan bebeklerinin Danimarka ile birlikte Alman ve Japon bebekleri olduğu açıklandı.

Journal of Pediatrics dergisinde yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre en çok ağlayan bebekler ise İngiliz, Kanadalı ve İtalyan bebekler.

Danimarka daha önce de dünyada ‘kadınlar için en yaşanılır ülke’, ‘insanları en mutlu ikinci ülke’ ve ‘Avrupa’da sağlık sistemi en iyi olan ülkelerden biri’ olarak ilan edilmişti.

ANNELERİN HAKLARI ÇOK STRESLERİ AZ

The Guardian gazetesinde yayınlanan habere göre Danimarkalı Aile Uzmanları bu durumu Danimarkalı annelerin doğum öncesi ve sonrası ücretli izin hakları nedeniyle daha az stresli olmaları, dolayısıyla daha fazla sosyal ilişkide bulunmaları ve düzenli sağlık rutinlerine bağlıyorlar.

Danimarkalı anneler doğumun hemen öncesi bir ay, doğumdan sonra da 52 hafta ücretli doğum iznine sahipler. Ayrıca doğum sonrası iznini ebeveynler kendi aralarında paylaşabiliyorlar.