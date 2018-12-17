Dünyanın en az arızalanan otomobilleri belirlendi: İşte o otomobiller

Yapılan araştırma sonucunda arızalanma sıklığı en düşük olduğu belirlenen Toyota otomobilleri, dünyanın en güvenilir araçları sıralamasında lider oldu.

Amerikan araştırma şirketi CarMD, son 22 yıl içerisinde üretilen 5.6 milyon otomobille ilgili verileri analiz ederek, her markanın ürettiği otomobillerin motorlarında meydana gelen arızaların sıklığını belirledi.

Araştırma, Toyota otomobillerinin motorlarında arıza sıklığının en az olduğunu ortaya koydu. Böylelikle Toyota, dünyanın en güvenilir araçları sıralamasında birinci oldu.

Listede Acura ikinci, Hyundai ise üçüncü sıraya yerleşti.

Dördüncü ve beşinci sıradaysa Honda ve Mitsubishi otomobilleri yer aldı.

Ortalamada onarım maliyeti en düşük olan otomobil markasınınsa Mazda olduğu anlaşıldı.