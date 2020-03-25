Dünyanın en büyük 7 ekonomisinde halk, gelirlerinin %70 düşeceği beklentisinde

Uluslararası kamuoyu araştırma şirketi Kantar'ın anketine göre koronavirüs salgını nedeniyle, dünyanın en zengin yedi ekonomisinde, hane halkı gelirlerinin %70 oranında düşmesi beklentisi var.

Reuters'ın haberine göre araştırma İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD için yapıldı.

Ankete göre gelecekleriyle en çok kaygı duyan ve karamsar olan halk İtalyanlar.

İtalyanların %82'si hane halkı gelirlerinin gelecekte büyük oranda düşeceğini öngörüyor.

Koronavirüsün hayatlarına mali etkisinin düşük olacağını düşünen halk ise Almanlar.

İngiltere'de ankete katılanların %70'i de durumlarının kötüye gideceğini düşünüyor.