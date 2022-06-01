Dünyanın en büyük bitkisi keşfedildi: Tek tohumdan 180 km uzunluk

Güney Avustralya'daki Flinders Üniversitesi ve Batı Avustralya Üniversitesi'nden araştırmacılar, Shark Körfezi'nde 180 kilometre uzunluğunda bir deniz otu bulunduğunu duyurdu.

Yaklaşık 200 kilometre karelik alana yayılan Posidonia australis türünün devasa bir organizması olan deniz otunun en az 4 bin 500 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Dev bitkinin tek bir tohumdan çıkarak büyük bir alana yayıldığı tespit edildi.

Flinders Üniversitesi'nden ekolojist ve çalışmanın ortak yazarı Martin Breed, bitkinin "Bu kadar uzun süre nasıl hayatta kaldığı ve büyüdüğü gerçekten kafa karıştırıcı." dedi.

Bölgede çevresel değişimin görüldüğünü belirten Breed, "Bugün 17 ila 30 santigrat derece arasında çok çeşitli ortalama sıcaklık var. Normal deniz suyundan tuzluluk oranı iki katına çıkıyor. Bu koşullar genellikle bitkiler için oldukça stresli olur." diye konuştu.

Araştırmacılar bitkinin benzerlerine göre iki kat daha fazla kromozoma sahip olduğunu ve rahatsız edilmediği takdirde büyümeye devam edeceğini kaydetti.

Ekip, bitkinin değişken koşullarda nasıl hayatta kaldığını daha iyi anlamak için incelemelerine devam ediyor.