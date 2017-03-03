"Dünyanın en büyük dini İslam olabilir"

Dünyada en hızlı büyüyen dinin islam olduğu ve 2070 yılına kadar İslam'ın dünyanın en büyük dini olabileceği bildirildi.

ABD'de bulunan Pew Araştırma Merkezi, Müslüman nüfusun bu yüzyılın sonuna kadar Hristiyan nüfusunu aşabileceğini açıkladı.

Merkezin araştırmasına göre dünyada 1,6 milyardan fazla Müslüman var bu sayı küresel nüfusun yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturuyor.

Dünyada en hızlı büyüyen dinin İslam olduğu belirtilen araştırmada, mevcut demografik eğilimlerin devam etmesi halinde 2070 yılına kadar İslam'ın dünyanın en büyük dini konumuna geleceği ifade ediliyor.

Araştırmada İslam'ın hızla büyümesi iki temel faktöre bağlanıyor. Bu faktörlerler "Müslümanların daha fazla çocuk sahibi olması ve tüm dinler arasında en genç nüfusa sahip olması" olarak gösteriliyor.

Araştırmaya göre Müslüman kadınların doğurganlık oranı 3,1 iken diğer dinlere mensup kadınlarda bu oran 2,3 olarak veriliyor.

- İslam'a ve Müslümanlara bakış

İslam adı altında şiddete başvuran terör örgütü DEAŞ'ın Müslümanları ve İslam'ı birçok ülkede siyasi tartışmaların merkezine getirdiğine işaret edilen araştırmada, İslam hakkında çok az bilgi sahibi olunduğu, birçok Amerikalının ise İslam'a dair ya çok az şey ya da hiç bir şey bilmediği belirtiliyor.

Araştırmaya göre, yapılan anketlerde 9 dine ilişkin ne hissettikleri konusunda 0'dan 100'e kadar puan verilmesi istenen Amerikalıların Müslümanlara verdiği puanın ortalaması yüzde 48. Avrupa'da ise Macaristan, İtalya, Polonya ve Yunanistan'da çoğunluk Müslümanlara karşı olumsuz bir yaklaşım sergilerken, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Kuzey ve Batı Avrupa'daki diğer ülkelerde ise Müslümanlar hakkında olumlu düşenlerin oranı daha fazla.

Araştırmaya göre, Ortadoğu-Kuzey Afrika bölgeleri tüm dünyadaki Müslümanların sadece yüzde 20'sine ev sahipliği yapıyor.

Müslümanların çoğunluğu (yüzde 62), Endonezya, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, İran ve Türkiye dahil olmak üzere Asya-Pasifik bölgesinde yaşıyor.

Avrupa'daki Müslüman nüfus da büyüyor; 2050 yılına kadar Avrupalılarının yüzde 10'unun Müslüman olacağı öngörülüyor.

ABD'de ise 3,3 milyon Müslüman yaşıyor ve bu sayı ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ini oluşturuyor. 2050 yılına kadar ise Müslüman nüfusun oranın yüzde 2,1 olması bekleniyor.